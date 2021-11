Hård straf til Brøndby

Fodboldklubben Brøndby må endnu en gang til lommerne efter en kamp i Europa League.

Denne gang har Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) sendt den danske mesterklub en bøde på 43.000 euro svarende til knap 320.000 kroner.

Det fremgår af UEFAs hjemmeside, at Brøndby straffes for adskillige regelbrud.

Blandt andet koster det 5000 euro - 37.000 kroner - at der blev kastet objekter på banen. Der er også 5000 euro i bøde for brug af pyroteknik, mens 'tilskueruroligheder' i sig selv medfører 10.000 euro i bøde.

Sidstnævnte svarer til cirka 74.000 danske kroner, og de tre regelbrud - samt tre andre - løber altså op i 320.000 kroner.

Bøden skal betales inden for 90 dage, oplyser UEFA.

Det er langtfra første gang, at Brøndby straffes med en bøde for tilskuerrelaterede episoder i denne sæson.

Brøndby fik også en bøde på omkring 250.000 kroner af UEFA efter udekampen mod Lyon, og derudover har der været bøder efter seks af kampene i Superligaen.

Den største af dem kom ind ad brevsprækken efter hjemmekampen mod FC København. Her fik Brøndby en bøde på 200.000 kroner samt en betinget dom om at spille en hjemmekamp uden tilskuere.

Ifølge Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, tager klubben flere forskellige metoder i brug for at stoppe bøderegnen.

- Der bliver til hver kamp fanget meget pyroteknik ved indgangene, men fans bruger mange forskellige metoder til at få pyroteknik ind på stadion, blandt andet kaster de det over hegn til ventende medfans, og derfor har vi også kontrollører uden for stadion, sagde han tidligere på ugen til Ritzau.

- Når vi identificerer de personer, der har brugt pyroteknik under en kamp, så venter der enten karantæne eller stadiontjeneste til de skyldige.

- Vi har investeret et væsentligt millionbeløb i ansigtsgenkendelsesteknologi på stadion, som skal sikre, at dem, der har fået karantæne og forbud mod at komme på stadion, ikke kommer ind, lød det fra kommunikationschefen.

Kampen mellem Brøndby og Rangers endte 1-1. Torsdag i næste uge venter en hjemmekamp mod Lyon.

