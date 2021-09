Hårdt presset: Brug for små mirakler

De danske mandskaber er presset til at levere små mirakler for at holde fast i toppen af europæisk fodbold

De danske mandskaber fik en lunken indledning på de europæiske gruppespil.

Godt nok kom der ingen danske nederlag i de fire indledende kampe, men både FC Midtjylland og Brøndby måttes nøjes med uafgjort på hjemmebane i nøglekampe om videre avancement fra deres respektive grupper i Europa League.

Danmark har sat sig selv i en svær situation, når man kigger på den europæiske koefficientliste. Ekstra Bladet har tidligere redegjort for, at de danske hold er i alt 12 sejre fra det forjættede land.

Koefficientlisten 12. Serbien, 27.875, 2/4 13. Belgien, 27.200, 4/5 14. Schweiz, 26.425, 2/4 15. Kroatien, 24.400, 1/4 ------------------------------------- 16. Cypern, 24.375, 2/4 17. Tjekkiet, 24.000, 3/5 18. Tyrkiet, 23.700, 3/5 19. Grækenland, 23.450, 2/4 20. Norge, 23.000, 1/4 21. Sverige, 22.625, 1/4 22. DANMARK, 21.975, 4/5 23. Israel, 21.875, 2/4 * Danmark har stadig fire af fem hold tilbage. * Danmark får 0.400 point for en sejr og 0.200 for en uafgjort. * Nationer med oprindeligt fire deltagere får 0.500 for en sejr og 0.250 for en uafgjort. * Ekstra Bladet vurderer, at Serbien, Belgien og Schweiz er uden for rækkevidde. Målet om top 15, der giver to hold i Champions League-kval og hold i Europa League, er lige indenfor rækkevidde. * Tyrkiet, Tjekkiet og Cypern må anses som de værste konkurrenter. Vis mere Vis mindre

Derfor skulle der reelt gerne have været minimum én sejr yderligere på kontoen i runde et, hvis drømmen op top 15 i Europa skal gå i opfyldelse.

FC København leverede den eneste danske sejr i gruppespillets første runde. Foto: Radovan Stoklasa/Ritzau Scanpix

Nu gælder det runde to for Brøndby, FC Midtjylland, FC København og Randers. Tre udebaneture og noget stærkere modstand end i første runde venter. Der er brug for artige, danske overraskelser, hvis ikke små mirakler...

Ekstra Bladet giver dig overblikket over situationen her.

Brøndby

Brøndby måtte skuffende lade sig nøje med 0-0 mod Sparta Prag i en ellers flot kulisse. Foto: Lars Poulsen

Europa League, gruppe A med Lyon, Rangers og Sparta Prag.

Åbnede med en nullert hjemme mod Sparta Prag, hvilket isoleret set var et fint resultat. Problemet er, at Brøndbys sejre sandsynligvis skal hentes hjemme.

Nu gælder det gruppens sværeste udekamp mod mægtige Lyon. Her slipper de danske mestre for topscorer Moussa Dembele. Brøndby mangler dog sin store målmager, Mikael Uhre. Hvis Brøndby får noget med hjem fra Frankrig, må det betegnes som en overraskende bonus.

Ekstra Bladets dom: Nederlag

FC Midtjylland

Pione Sisto og co. kunne ikke trænge igennem bulgarernes betondefensiv. Foto: Ernst van Norde

Europa League, gruppe F med Braga, Røde Stjerne og Ludogorets.

Det grænsede til tyveri, at Ludogorets slap fra Heden med et point, og det kan nemt blive to missede point, som FCM står og mangler, når regnestykket gøres op.

Ligesom Brøndby står Midtjylland over for gruppens stærkeste modstander på udebane, hvor Braga venter på sit ikoniske klippestadion. Braga tabte første kamp mod Røde Stjerne og har brug for sejren, så forvent stærkeste opstilling fra portugiserne, der er fint kørende i ligaen.

Ekstra Bladets dom: Nederlag

FC København

FCK knuste Slovan Bratislava. Det forventes, københavnerne gør det samme med lilleputterne fra Gibraltar. Foto: Radovan Stoklasa/Ritzau Scanpix

Conference League, gruppe F med PAOK, Slovan Bratislava og Lincoln Red Imps.

FC Klassic i Europa med en brølstærk sejr i en nøglekamp ude mod Bratislava. Nu skal københavnerne kæmpe med græske PAOK om førstepladsen.

Alt andet end en komfortabel sejr over Lincoln Red Imps fra Gibraltar vil være en gedigen skuffelse. Under normale omstændigheder vil Jess Thorup have rigeligt råd til at rotere i sin startformation, men tør han efter fiaskoen på Falster?

Ekstra Bladets dom: Sejr

Randers FC

Patrik Carlgren og Randers FC leverede en fornem indsats mod AZ Alkmaar, som giver løfter om mere i Conference League. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Conference League, gruppe D med AZ Alkmaar, Cluj, Jablonec.

Randers var på hælene mod AZ Alkmaar, men fik alligevel på imponerende vis hevet et point i land på to dødboldsmål. Stærk, europæisk gruppespilsdebut af kronjyderne, der ikke lod sig kyse af en dygtig modstander.

Derfor kan man også tillade sig at have forventninger til pokalvinderne, selv om det er de rumænske mestre, der er på menuen på udebane. Thomas Thomasberg må stadig se bort fra Marvin Egho og Joel Kabongo, men ellers er der frit valg mod Cluj, der tabte mod Jablonec i åbneren.

Ekstra Bladet dom: Uafgjort