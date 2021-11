Hint i ulvenes keeperkrig

Jonas Lössl vendte tilbage mellem stængerne hos FC Midtjylland i weekenden, og han får lov til at beholde pladsen i aftenens kamp mod Braga, forstår Ekstra Bladet.

Genvalget kommer på trods af det drop, som ledte til Brøndbys udligning til 1-1 søndag aften.

Jonas Lössl efterlod for meget plads ved stolpen, da Mikael Uhre afsluttede fra spids vinkel, og dermed gav mestrene en bagdør ind i kampen.

Dermed ser den erfarne keeper endegyldigt ud til at have kæmpet sig tilbage som førstevalget i FC Midtjylland efter en turbulent periode.

Jonas Lössl vendte tilbage til FC Midtjylland sidste vinter. Foto: Jens Dresling

Lössl mistede posten i august i forbindelse med en rygskade, der først kostede hjemmekampen mod Silkeborg og siden førte til en langvarig pause i forbindelse med landsholdsudtagelsen omkring 1. september.

Det udnyttede det islandske keepertalent Elias Olafsson til at slå sig ind på holdet, og det gjorde han så overbevisende, at han blev månedens spiller i Superligaen i september.

FC Midtjylland mener med vanlig ydmyghed, at de råder over Superligaens to bedste målmænd, men kapløbet er åbenbart ikke så tæt, at Olafsson bliver foretrukket efter konkurrentens drop.

Elias Olafsson havde en tung aften på Aarhus Stadion og nu har han mistet pladsen i målet. Foto: Claus Bonnerup

- Der er ikke noget nyt i overvejelserne i forhold til det. Vi står med med den målmand, som vi tror på kan gøre det for os, siger cheftræner Bo Henriksen.

- De har begge to gjort det godt for os. Det har været rigtig stabilt, fastslår Bo Henriksen.

- Så er vi med på, at der selvfølgelig også skal være plads til, at de kan lave mindre fejl på vejen. Det gør de også til træning, og det gør andre spillere også.

- Jeg synes, at vi har gode forudsætninger for at stille med en god målmand mod Braga, uanset om vi vælger et ny god målmand eller vælger den samme gode.

- Jeg ved der kommer til at stå en derinde og hygge sig med nogle handsker på, siger FCM-træneren.

Et lille twist i forhold til målmands-situationen er, at Braga kommer til MCH Arena uden førstekeeper Mateus Lima, der er blevet hjemme af personlige årsager.

I stedet passer Tiago Sá målmandsposten.