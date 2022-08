Historisk storkamp: Kan tjene millioner på nederlag

Silkeborg står over for en historisk chance for at kvalificere sig til Europa League, men et nederlag til HJK Helsinki kan både give flere penge og point

Silkeborg træder torsdag aften ind på kunstgræsset til en af de største kampe i klubbens historie, når slagets gang skal vendes mod HJK Helsinki i Europa League-kvalifikationen.

Men skulle Superliga-klubben ikke få vendt bøtten fra den første kamp, der endte med et etmåls-nederlag i Finland, så venter der en behørig trøstepræmie i form af et Conference League-gruppespil.

HJK tog første stik i Helsinki med en sejr på 1-0. Foto: Kimmo Brandt/Ritzau Scanpix

Rent faktisk kan Silkeborg i sidste ende være bedre tjent både sportsligt og økonomisk, hvis den europæiske menu står på Conference League.

- Ja, det har du ret i helt hypotetisk, for det finder vi aldrig ud af. Hvis du lægger den præmis ned over Silkeborg, at vi får det svært i Europa League med ganske få point, og at vi har en chance for at spille os videre i Conference League, så kan Conference League give et lille plus i regnestykket, siger adm. direktør i Silkeborg IF Kent Madsen.

Det hele afhænger selvfølgelig af den lodtrækning, der finder sted fredag, når kvalifikationen er overstået.

Silkeborg vil blive seedet i Pot 4, den laveste, uanset om det er Europa eller Conference League. Forskellen er kvaliteten på de modstandere, der kan løbe ind på Jysk Park.

I Europa League kan en pulje hedde: Manchester United, Dynamo Kiev og Real Betis.

I Conference League kan en pulje hedde: Cluj, Slovan Bratislava og Linfield.

Kent Madsen erkender, at udsigter til succes nok er sværere i Europa League, men han understreger, at de eventuelle gevinster er noget større. Foto: Ernst van Norde

Og ja, puljerne kan også få 117 andre udfald, men helt generelt vil Silkeborg langt nemmere kunne finde point i Conference League.

- Sådan kan man sagtens stille det op, men vi går ubetinget efter at komme i Europa League for at give byen og sponsorerne de bedste modstandere på Jysk Park. Så kan det godt ske, at det bliver en noget større mundfuld i Europa League, siger Kent Madsen og uddyber.

- Danmark og Silkeborg er i en unik situation, hvor vi har mulighed for at slå os ind i Europa League via en playoffrunde. Det ligger ikke lige i kortene, at et danske hold får en lige så 'nem' vej som os i fremtiden. Så vi tænker kun på at slå Helsinki ud.

Selv om man i Søhøjlandet ikke er blind for fordelene ved Conference League, så ser SIF-direktøren altså hellere Manchester United end Cluj i Silkeborg i løbet af efteråret.

- Økonomisk vil der med stor sandsynlighed ikke være den store forskel, fordi vi kun har plads til 8000 tilskuere uanset. Men vi er optimister i Silkeborg, så vi tror selvfølgelig på, at vi kan gøre os gældende i Europa League og spille os videre. Så vil pengene være noget større i Europa League, siger Kent Madsen og fortsætter.

- Når Nicklas Helenius pander bolden ind og sender os videre, så render han ikke og tænker på, at det er fedt med flere koefficientpoint. Det er noget, vi på kontoret er bevidste om.

- Men selv om vi måske kan skrabe flere point sammen i Conference League, så vil jeg understrege igen, at det er langt mere tiltalende for Silkeborg at spille i Europa League, og det sætter vi alt ind på.

