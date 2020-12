Historiske billeder: Tilskuerne er tilbage

For første gang siden marts var der torsdag tilskuere på et Premier League-stadion

Allerede onsdag var der tilskuere tilbage på engelske fodboldstadions i de lavere rækker, men i torsdagens Europa League-opgør mellem Arsenal og Rapid Wien var der for første gang siden coronanedlukningen i marts tilskuere på et Premier League-stadion igen.

- Det var meget specielt, og vi er glade for at have dem tilbage, siger Arsenal-manager Mikel Arteta ifølge goal.com.

- De var en meget stor støtte. Vi havde 2.000 til kampen, men det føltes som mange flere. De var virkelig støttende.

- Uden fans er denne sport helt anderledes, siger Arteta.

Arsenal vandt kampen 4-1 og er videre i turneringen som gruppevinder - og forhåbentlig kommer der snart endnu flere fans på stadion, der har plads til 60.704 tilskuere.

Flere billeder af fansene her: Fotos: Adrian Dennis/Dylan Martinez/Ritzau Scanpix





Katastrofal timing for Rønnow