Historiske FCK er videre til Europa League-kvartfinale

FC København er klar til kvartfinalen i Europa League.

Det står klart efter en 3-0 sejr over de tyrkiske mestre fra Istanbul Basaksehir. Efter 0-1 i det første opgør vinder FCK samlet 3-1.

Jonas Wind scorede to, mens Rasmus Falk tegnede sig for den sidste træffer efter en fortræffelig solotur.

Skiftede system

Derved har Ståle Solbakken på ny skrevet historie i FC København. Det er første gang nogensinde, at FCK er i en europæisk kvartfinale.

Nu venter Manchester United på mandag aften i Köln i det nye turneringsformat i Europa League, hvor kampene fra kvartfinalerne afvikles over blot én kamp.

Sejren var yderst fortjent og lidt af et taktisk mesterstykke fra Ståle Solbakken. Han skiftede til 4-2-3-1, hvilket er noget der sjældent sker hos ham.

Nordmanden har altid spillet 4-4-2, men mod de tyrkiske mestre havde han luret, at der var masser af plads mellem tyrkernes forsvar og midtbanen. I det mellemrum kunne Pep Biel, Jonas Wind og Rasmus Falk boltre sig. Og det gjorde de i sandhed.

Der var masser af plads og de tre offensive trumfer følte sig godt tilpas. Det betød, at Mikkel Kaufmann ofte lå alene, men det betød mindre i det store billede.

Drømmestart

FC København kom hurtigt foran. Allerede i kampens indledende fase lykkes det at udligne Istanbul Basaksehirs føringstræffer fra det første opgør.

Og det var et flot gennemspillet angreb, der førte til scoringen. Rasmus Falk, der optrådte til venstre på midtbanen, slog en diagonalstikning til Guillermo Varela i højresiden.

Backen tog et træk, så sig op og slog et perfekt indlæg i panden på Jonas Wind, der kastede sig frem og bragte FCK i front.

Flot solotur

FCK var også helt klar fra begyndelsen af anden halvleg, hvor Pep Biel har stor fortjeneste af det straffespark, som FCK fik. Han førte bolden frem i højre side, ville aflevere, men Mehmet Topal slog til den med hånden.

Den italienske dommer Daniele Orsato stod godt placeret og pegede på pletten. Han blev bakket op af dommerne i VAR-rummet.

Jonas Wind var sikkerheden selv fra pletten. 2-0 og FCK var videre.

Det burde have udløst en tyrkisk offensiv. Det skete kun fra bænken, hvor der blev satset endnu mere uden resultat.

Til gengæld fortsatte FCK de flotte takter.

Omkring en times spil modtog Rasmus Falk bolden ude i venstre side omkring banens midte. Han trak forbi et par modstandere og stod midt for tyrkernes mål. Da ingen gik til ham, afsluttede ham fladt uden for Mert Günoks rækkevidde.

En smuk scoring af Falk på en aften, hvor han virkelig strålede. Han var i særklasse.

Kan ikke løbe

De nykårede tyrkiske mestre fra Istanbul Basaksehir var en kæmpe skuffelse. Det virkede som om de for længst var gået på sommerferie. De kom med alt for lidt. Demba Ba lignede en mand, der ikke længere kan løbe. Martin Skrtel kan stadig tackle, men derudover var der ikke meget at byde på. Den aldrende back Gaël Clicy er ikke længere blandt de hurtigste.

Konklusionen efter FC Københavns opvisning i Parken er, at man aldrig skal dømme FCK ude af Europa uanset hvordan holdet har præsteret i Superligaen.

Men kvartfinalen ligner endestationen i Europa, når Ståle Solbakkens landsmand Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er modstanderen.

