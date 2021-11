Højrisiko i Brøndby: Skotter kommer uden billet

Vestegnens Politi har kategoriseret torsdagens Europa League-møde mellem Brøndby og Rangers FC som en højrisikokamp.

Det betyder, at der vil være mere politi på gaderne i forhold til en normal kamp i europæisk sammenhæng.

Stemplet som højrisiko sker alene, fordi der til Rangers udekamp for lidt over én måned siden var langt flere skotske fans i Prag i forhold til, hvor mange billetter de var tildelt.

Rangers har fået tildelt 1400 billetter til udebaneafsnittet torsdag aften på Brøndby Stadion i Europa League.

Men forventningen er, at der yderligere kommer mindst 1000 skotter til Danmark uden billet til kampen på Brøndby Stadion.

Der var ballade senest, da Brøndby og FCK mødtes. Der frygtes ikke uro torsdag, når Rangers kommer til Brøndby. Foto: Kenneth Meyer.

Christian Schultz, kommunikationschef i Brøndby, siger, at klubben er meget opmærksom på udfordringen.

Brøndby har således været meget varsomme med, hvem der har fået lov at købe billetter til torsdagens kamp. Man skal kunne betale med mobilepay eller et dansk betalingskort.

Det har altså ikke været muligt for skotter at købe billetter til andre afsnit på stadion. Men kreative skotter har formentlig forsøgt at købe billetter via danske bekendtskaber.

Brøndby er således i tæt dialog med Rangers om udfordringen torsdag aften.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Rangers presseafdeling og fremsendt en række spørgsmål, men de er endnu ikke vendt retur med et svar.

Bekymringen er dog ikke særlig stor hos Vestegnens Politi.

Det er en højrisikokamp på torsdag mellem Brøndby og Rangers FC. Her er det fra seneste møde mellem Brøndby og FCK i slutningen af oktober. Foto: Kenneth Meyer.

Politiet var talstærkt tilstede i området ved Brøndby Stadion efter opgøret mellem Brøndby og FCK for nylig. Der frygtes slet ikke uro torsdag aften, selv om der ventes 1000 flere skotter end der bliver lukket ind. Foto: Kenneth Meyer.

Politiinspektør Mogens Lauridsen fra Vestegnens Politi er opmærksom på, at der ventes flere skotter til Danmark i forhold til billetkvoten på 1400.

Men han frygter ikke, at det kommer til at give problemer i og omkring Brøndby Stadion torsdag aften.

- Skotterne har tradition for at rejse ud, selv om de ikke er sikret billetter. Der var også væsentligt flere skotter i Prag i forhold til antallet af billetter, de fik tildelt.

- Vi har en klar forventning om, at hovedparten af dem, der kommer uden billet, bliver på en sportsbar i København for at se Rangers kamp mod Brøndby, siger Mogens Lauridsen.

Brøndby venter i øvrigt fuldt hus på Brøndby Stadion. Det betyder i niveauet 20.000 tilskuere til opgøret.