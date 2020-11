Højst usædvanlig nedtur: Kjær trukket ned

Det måtte jo komme, men da AC Milan led sit første nederlag siden 8. marts, så skete det også med et brag.

0-3 på hjemmebane og en dom i Gazzetta Dello Sport, der lyder: For dårligt til at være at være sandt.

Det traditionsrige mandskab har haft et forrygende kalenderår, hvor alt er gået op i en højere enhed under træner Stefano Pioli, men i Europa League fik de klø af franske Lille.

Danske Simon Kjær gjorde, hvad han kunne, men lavede også selv fejl, lyder vurderingen fra den italienske sportsavis, der selv har base i Milano og derfor følger klubben tæt.

- Han er den mindst skyldige i forsvaret, men ikke uden fejl. Ude af position på det tredje mål og i problemer i anden halvleg. Trukket til bunden af ​​de andre, skriver Gazzetta'en om Kjær

Yazici Yusuf var kampens bedste - og scorede tre gange. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Makkeren, anfører Alessio Romagnoli, blev til gengæld kaldt banens værste og kunne åbenbart slet ikke håndtere Lille-spillernes fart.

- Vi skal ikke lægge så meget i det. Vi skal bare gøre, som vi altid gør. Vi tabte, og sådan er fodbold. Nogle gange er et wake up-call godt for et hold, siger Kjær til Sky Sports Italia efter kampen.

Zlatan Ibrahimovic var slet ikke tilfreds. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Hjemmeholdet var ubesejret i 24 kampe, hvilket er den bedste stime for holdet i 24 år. Det fortæller statistikfirmaet Gracenote.

Tyrkiske Yusuf Yazici scorede hattrick, og det var blot anden gang AC Milan indkasserede sådan et i en europæisk turnering. Barcelonas tidligere stjerne Rivaldo er den anden, der har formået det.

