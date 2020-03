Husker du dem? FCK skal stoppe stjernernes plejehjem

Ba lægger ikke skjul på, at han befinder sig godt i muslimske Tyrkiet. Han har været i landet ad flere omgange og blev mester med Besiktas i 2017.

Der har også været et ophold i kinesisk fodbold, men bedst huskes han for tiden i England, hvor han bombede for West Ham, Newcastle og Chelsea. Og ja, det var ham, der i 2014 knuste Liverpools titeldrøm, da han udnyttede, at Gerrard gled.

34-årige Ba er godt kørende for tiden - fire mål i de seneste fem ligakampe - og nærmer sig en milepæl. Den tidligere senegalesiske landsholdsangriber er noteret for 199 mål på klubplan.