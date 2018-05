Hvad nu Griezmann: Skal du til Barcelona nu?

Se også: Pas på, Danmark! Vildt soloshow afgjorde EL-finale

Antoine Griezmann afviser at tale om sin fremtid hos Atlético Madrid, efter at han onsdag aften med to mål sikrede holdet sejren i Europa League-finalen mod Marseille.

- Lige nu er ikke den rette tid til at tale om fremtiden. Jeg ønsker bare at nyde øjeblikket efter at have vundet en titel og fejre det med tilhængerne, siger den 27-årige franskmand, som efter slutfløjtet blev kåret til kampens spiller.

Griezmann havde også en fod med i spillet, da Gabi slog sejren fast med sit mål til slutresultatet 3-0.

Efter fire år i den spanske hovedstad er der spekulationer om, at stjerneangriberen er på vej til FC Barcelona, hvor spillerne vanen tro vælter sig i titler.

Europa League-triumfen er derimod Griezmanns første store, internationale titel med Atlético.

Han har tidligere vundet den spanske pokalturnering, men var også med på det hold, som i 2016 tabte Champions League-finalen til Real Madrid efter forlænget spilletid og straffespark.

Hans træner i Atlético, Diego Simeone, håber, at onsdagens triumf kan være med til overtale Griezmann til at blive i klubben.

- Det var bare en bekræftelse af, hvad Griezmann har gjort år efter år. Jeg håber, at han er lykkelig hos os. Jeg er ikke i tvivl om, at der er visse forhold, som kan øge sandsynligheden for, at han bliver, siger argentineren.

- Han har spillet tre finaler for os, har vundet to, og det viser, at han ikke er langt fra sit mål om jævnligt at spille finaler, tilføjer Simeone.

Griezmann jubler efter 1-0-scoringen. Foto: AP

Mere Griezmann-jubel. Foto: AP

Griezmann er nu oppe på 29 mål på tværs af alle turneringer i denne sæson.

På flere måder var onsdagens finale speciel for netop ham. Han er født en times kørsel fra Lyon, hvor kampen blev spillet, og som knægt holdt han med Marseille, men det giver ikke skår i glæden.

- Det er ikke hårdt, fordi jeg er selvisk. Jeg har tabt finaler, jeg rejste hjemmefra som 14-årig for at vinde titler, og i dag havde jeg chancen for at vinde et trofæ.

- Denne gang var det min tur, siger Griezmann, som Barcelona allerede har bekræftet møder med.

Torres hyldet

Fernando Torres fik kun få minutter på banen som sen indskifter, da fodboldklubben Atlético Madrid onsdag aften vandt Europa League-finalen med 3-0 over Olympique Marseille i Lyon.

Atlético-legenden, der i slutminutterne afløste kampens dobbelte målscorer, Antoine Griezmann, var imidlertid en af de absolutte hovedpersoner efter kampen.

Her fik han lov til at løfte trofæet først sammen med anfører Gabi i det, der var Fernando Torres' første store titel med klubben.

Årsagen til hyldesten skal ikke mindst findes i det faktum, at 34-årige Fernando Torres - tidligere en af verdens bedste angribere - stopper i Atlético Madrid efter denne sæson.

- Torres fortjener det mere end de fleste. Der er ingen bedre måde at sige farvel til Atlético på, siger Gabi til uefa.com.

Også Atlético Madrids cheftræner, Diego Simeone, hylder Fernando Torres, der slog igennem og blev anfører i klubben som teenager. Hvor han i øvrigt spillede på hold med Simeone.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse for Fernando Torres. Jeg håber, at stadion gynger på søndag, han fortjener den bedst mulige afsked, siger Diego Simeone.

Atlético Madrid tager søndag imod Eibar i sæsonens sidste kamp i Primera Division.

Marseille-keeper Steve Mandanda i problemer. Foto: AP

Atlético-jubel. Foto: AP

Fernando Torres var rørt efter triumfen mod Marseille.

- Det er en lykke, der er svær at forklare. Det er en drøm, der går i opfyldelse. På det sentimentale plan rangerer denne titel højest.

- Alle har en drengedrøm, og dette var min, siger Fernando Torres, der ellers har vundet både VM og EM med Spanien samt Champions League og Europa League med Chelsea.

Fra 2007 til 2015 var han væk fra Atlético Madrid, hvor han spillede for først Liverpool og dernæst Chelsea og AC Milan.

I de seneste år har han ikke været oppe på sit tidligere niveau, og i Atlético Madrid har han ikke kunnet slå spillere som Antoine Griezmann og Diego Costa af holdet.

Marseille græder

Det blev rutinens triumf, da Europa League-finalen i fodbold onsdag aften blev spillet i Lyon.

Det mener flere spillere hos taberne, Olympique Marseille, der led et 0-3-nederlag til Atlético Madrid.

Mens den spanske klub stod i sin femte europæiske finale i dette årti, havde franske Marseille ikke været i en finale i Europa siden 2004.

- Vi kæmpede, men vi manglede erfaring. Det vigtigste er, at vi lærer af disse kampe for at gøre fremskridt, siger Marseille-forsvareren Adil Rami til klubbens Twitter-profil.

Marseille indledte ellers kampen godt og havde en stor mulighed efter få minutters spil.

Knap midtvejs i halvlegen sørgede dårligt fransk forsvarsspil imidlertid for, at Antoine Griezmann kunne bringe Atlético Madrid foran 1-0.

Lidt senere måtte Marseille-anfører Dimitri Payet udgå med en skade, og derefter gik det ned ad bakke for franskmændene.

I begyndelsen af anden halvleg scorede Antoine Griezmann sit andet mål til 2-0, og kort før tid sørgede spaniernes anfører, Gabi, for det sidste mål.

- Vi udnyttede ikke vores chancer.

- Vi kan ikke undskylde os med, at vi mistede Payet, som er en af vores førende spillere. Vi var oppe mod et erfarent hold, der er vant til at spille finaler, siger Marseille-forsvareren Bouna Sarr til uefa.com.

Mens Atlético Madrid vandt Europa League for tredje gang i dette årti, så har Marseille tabt tre finaler i træk i den næstmest prestigiøse europæiske klubturnering.

I 1999, da turneringen stadig hed Uefa Cuppen, tabte franskmændene 0-3 til italienske Parma.

Fem år senere tabte Marseille finalen 0-2 til spanske Valencia.

Franskmændene måtte i denne sæson gå gennem kvalifikationen for at komme med i hovedturneringen af Europa League.

