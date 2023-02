FC Midtjylland nægter at fokusere på den sportslige ulempe ved, at Superligaen ligger i vinterhi, mens Sporting har fuldt program i den hjemlige turnering

Der er pres på Albert Capellas og FC Midtjylland, der står over for et dramatisk forår.

Første kamp bliver mod overmagten fra Sporting - endda efter en historisk lang vinterpause i Superligaen.

En vinterpause, der som vanligt kommer til at give et handicap i forhold til modstanderen i Europa, der er i fuld sving med den hjemlige turnering.

Det er vilkårene

Men selvom Albert Capellas godt kunne bruge en god undskyldning, hvis foråret bliver sparket i gang med en snitter i Lissabon, så er det ikke noget, spanieren vil bruge krudt på.

- Jeg er glad for, at vi har været gode nok til at få chancen for at spille denne kamp. Så du kommer aldrig til at høre mig brokke mig over manglende turneringskampe. Det er vilkårene. Vi kan kun møde op i så god forfatning som overhovedet muligt. Der er ingen undskyldninger for ikke at præstere, sagde Albert Capellas onsdag eftermiddag i solbeskinnede Lissabon.

Kristoffer Olsson pointerer, at FCM ikke kan være bedre indstillet på Sporting rent taktisk. Foto: Jens Dresling

Svensk nøgle

Den spanske cheftræner blev bakket op af Kristoffer Olsson, der har indtaget en nøglerolle i FC Midtjyllands testkampe og forventes at gøre det samme torsdag aften på Estádio José Alvalade.

- Det kan vi ikke ændre på. Man kan også sige, det er en fordel, at vi har været sammen i 14 dage nu på træningslejr stort set kun med fokus på denne kamp. Taktisk kan vi ikke blive bedre forberedt, og så må vi satse på, at vi kan følge med i deres tempo også, sagde Kristoffer Olsson.

Det er torsdag aften klokken 21.00, at FC Midtjylland tager hul på foråret mod Sporting Clube de Portugal i Europa League.