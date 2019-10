Irriteret Ståle: - Må bare ikke ske

- Vi har set så mange situationer med Markus Rosenberg, at han simpelthen ikke må stå så fri og score på hovedstød, siger Ståle Solbakken, der forventer gruppens sidste kamp mod Malmø bliver en finale

MALMØ (Ekstra Bladet): På en aften, hvor FC København var langt fra det europæiske topniveau, fik Ståle Solbakkens tropper på mange måder maksimalt udbytte.

Uden en farlig afslutning inden for målrammen lykkes det alligevel at spille 1-1 mod rivalerne fra Malmø FF.

FC København fik scoret, fordi Malmø-stopperen Lasse Nielsen lavede selvmål kort før pausen. Siden udlignede Markus Rosenberg.

Derfor var det ganske forståeligt, at Ståle Solbakken stillede sig rigtig godt tilfreds med det ene point i opgøret mod rivalerne fra Malmø FF.

- Jeg er tilfreds med resultatet. Vi kæmper lidt med tingene for tiden. Vi kunne præstere bedre, men vi er disciplinerede og leverer en stor arbejdsindsats, mener FCK-manageren.

Markus Rosenberg stod fri og udlignede til 1-1. Den scoring irriterede Ståle Solbakken, fordi netop det område havde været et fokuspunkt før kampen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Har set 218 videoer

Ståle Solbakken stod med fornemmelsen, at FCK var i kontrol. Specielt efter føringsmålet mod slutningen af første halvleg og i starten af anden. Men han erkender, at udligningen gav Malmø et stort skud selvtillid, der bragte dem tættest på sejren.

Men han var irriteret over den måde, som Malmø fik udlignet på.

- Markus Rosenberg må ikke stå alene i feltet og score på hovedstød. Det er helt unødvendigt. Vi har set 218 videoer med Rosenberg i vores forberedelser til kampen, siger en ærgerlig FCK-manager.

Udligningen gav svenskerne et psykologisk overtag på en aften, hvor Malmø var tættest på sejren, men i kraft af den store internationale rutine hos specielt Andreas Bjelland og ikke mindst Carlos Zeca stod FCK distancen.

Nordmanden valgte at sende Carlo Holse, Mohamed Daramy og Karlo Bartolec på banen. Derved blev Nicklas Bendtner siddende på bænken i hele kampen. Og det havde Ståle Solbakken en rigtig god forklaring på:

- Det blev en løbekamp. Derfor blev Nicklas Bendtner ikke skiftet ind, forklarer han.

I Schweiz spillede Lugano og Kiev også uafgjort og det betyder en helt åben gruppe før to gange Dynamo Kiev venter for FCK.

- Jeg tror, gruppen først bliver afgjort til sidst. Den kamp kan sagtens blive en finale om en plads videre, når vi møder Malmø i Parken i december, vurderer Ståle Solbakken.

