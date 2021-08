Den danske cheftræner Brian Priske har ikke fået den resultatmæssige start på sit belgiske eventyr i Royal Antwerp, som han havde håbet på, og torsdag blev det til en ny skuffelse.

Her tabte han og Antwerp nemlig med 4-2 på udebane til cypriotiske Omonia Nicosia i den første af i alt to kampe, som giver deltagelse til Europa League-gruppespillet i efteråret. Viktor Fischer var ikke med i belgiernes trup.

Og det var ikke en tilfreds dansker, som bagefter udtalte sig til medierne efter nederlaget, hvor Antwerp indkasserede tre mål mellem det 43. og 56. minut.

- Jeg er meget skuffet. Ikke kun med resultatet, men også med præstationen. Særligt defensivt var vi ikke gode nok. De fire mål, vi indkasserede, kom efter individuelle fejl, som du ikke må lave på det her niveau.

- De første 40 minutter var perfekte. Vi kørte bolden godt rundt og skabte chancer, men så indkasserede vi målet lige inden pausen, og vi var ikke gode i anden halvleg, fortæller Priske til det belgiske medie Sporza.

Returopgøret spilles på torsdag i næste uge, og her er Antwerp tvunget til at vinde med mindst to mål for at kvalificere sig til gruppespillet. Priske har dog et stort arbejde foran sig, for der har været stor udskiftning i spillertruppen, og resultaterne er ikke gået hans vej. Indtil videre har holdet blot vundet en af fire ligakampe inden gårsdagens nederlag. Han dvæler sig dog ikke ved den store udskiftning i spillertruppen.

- Der er mange nye spillere, og det er en ny stab. Det skal bare ikke være en undskyldning. Hverken for mig eller spillerne.

- Det bliver svært (at gå videre, red.), men vi har en hel uge til at forberede returopgøret. Vi er nødt til at forblive positive, for det er ikke slut endnu, vurderer den danske cheftræner, som samtidig roser debutanten Radja Nainggolan.

- Det, han gjorde, var perfekt. Han var rolig og smart på bolden. Lad os håbe, at han snart er klar til at spille 90 minutter.

Brian Priske skiftede i sommer til Royal Antwerp efter flere år i FC Midtjylland.