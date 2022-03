Jobbe mod Barcelona

Jesper Lindstrøm og holdkammeraterne fra Eintracht Frankfurt står i april over for FC Barcelona i Europa League.

Det står klart, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag i Nyon foretog lodtrækning til kvartfinalerne.

Skulle det lykkedes Lindstrøm og co. at slå Barcelona, der har Martin Braithwaite på holdet, skal den tyske klub i semifinalen op mod vinderen af en kvartfinaleduel mellem West Ham og Lyon.

22-årige Lindstrøm er i gang med sin første sæson i Frankfurt, efter at bundesligaklubben i sommeren 2021 hentede midtbanespilleren i Brøndby, der på det tidspunkt netop var blevet dansk mester.

Foreløbig har Lindstrøm gjort det fornemt i Frankfurt, hvor han med flere scoringer har udviklet sig til en profil.

Om der bliver spilletid til Braithwaite i dobbeltopgøret, er mere uvist, da den danske angriber har haft svært ved at kæmpe sig ind på holdet, efter at han er vendt tilbage fra en længere skadesperiode.

I et andet opgør får landsholdskollegerne Yussuf Poulsen og Joakim Mæhle mulighed for at hilse på hinanden, når Poulsens RB Leipzig møder Mæhles Atalanta i kvartfinalerne.

Vinderen af den duel skal i semifinalen op mod enten Braga eller Rangers FC.

Kvartfinalerne spilles over to kampe. De første fire kampe er planlagt til 7. april med returkampe en uge senere.