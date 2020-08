Kæk Solskjær driller Ståle

Det er en ren norsk trænerduel, når Ståle Solbakken og FC København møder Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i Europa League-kvartfinalen mandag aften.

De to managere har også et særdeles godt forhold, og på søndagens pressemøde fik Solskjær drillet sin landsmand og ven.

En journalist omtalte således Solskjær som 'ny' i trænerfaget i modsætning til Ståle Solbakken, og selvom han ikke var helt enig i vurderingen, påpegede han et par forskelle mellem de to managere.

- Ståle har haft en meget flot karriere. Jeg tror, han har været træner i 750 kampe eller noget, og jeg tror, jeg nærmer mig 400 allerede nu. Jeg har været manager i ti år, så jeg ikke er så ny. Så det kommer an på, hvad du mener med ny.

- Ståle er lidt ældre end mig. Det kan man nok se på... ja, jeg begynder at blive gråhåret, men forhåbentlig beholder jeg mit hår, svarede Ole Gunnar Solskjær, der er fem år yngre end Solbakken, på pressemødet

Solskjær har ganske rigtigt stået i spidsen for et hold næsten 400 gange. For at være helt nøjagtig 384 gange så helt ny i trænerfaget er han ikke. Ståle er efter 3-0-sejren over Istanbul Başakşehir samlet oppe på 713 kampe som cheftræner.

Der er norsk trænermøde mandag aften. Foto: Ritzau Scanpix

Før Ole Gunnar Solskjær blev cheftræner i Manchester United i 2018, havde han også været ansat som cheftræner i Molde og Cardiff City.

Manchester United-manageren talt også om de to norske træneres langvarige forhold og understregede, at han er imponeret over det, som Ståle Solbakken har udrettet både som spiller og som træner.

- Jeg spillede mod ham for første gang i 1995, så jeg har kendt ham i lang tid. Han havde en meget god karriere som spiller. Han var altid den, vi prøvede at stoppe, da vi spillede mod ham. Derefter har han haft en fantastisk trænerkarriere, sagde Solskjær.

Mandagens kamp sparkes i gang klokken 21.00. Du kan følge den minut for minut på ekstrabladet.dk.

