Kæk svensk udmelding: Favoritter mod danske mestre!

Taber Malmö FF deres Champions League-kvalifikationsopgør mod ungarske Vidi, og vinder FC Midtjylland samtidig mod walisiske New Saints, så mødes de danske og svenske mestre om en plads i Europa League-gruppespillet.

Men hvem vil egentlig være favorit her?

Teenagerne fra FC Nordsjælland har lige slået den svenske ligas førende hold, AIK, ud af Europa League-kvalifikationen, men alligevel tror Expressens fodboldkronikør i et nyt arvefjendeopgør mest på Skånes stolthed.

- Malmö FF er allerede kommet så langt, at et europæisk gruppespil er mere sandsynligt end usandsynligt. For de regerende svenske mestre skal ses som favorit mod både Vidi og Midtjylland, lyder det fra Johan Dolck Wall.

Inden han tilføjer, at det rækker blot at besejre et af holdene for at komme i europæisk gruppespil.

Artiklen fortsætter under billederne

Sådan så det ud, da FC Midtjylland løftede DM-pokalen i maj. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

FC Midtjylland er danske mestre, men alligevel mener svensk ekspert, at Malmö er favoritter, når de muligvis tørner sammen i afgørende playoff-runde om Europa League. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Klummeskribenten erkender dog, at FC Midtjylland hører til i den sværere ende af de hold, man kunne have trukket.

Svenskerne kunne også have trukket Ludogorets, Zrinjski, Sheriff, Valur Reykjavik, Spartaks Jurmala, Suduva, Torpedo Kutaisi eller Kukës i stedet for de danske mestre.

- Jeg skal ikke slå mig for hårdt på brystet og udnævne mig selv til ekspert på alle europæiske midterligaer, men efter at have læst op på en del, vil jeg alligevel påstå, at Ludogorets er det eneste af de hold, der er klart bedre end Midtjylland, lyder det fra den svenske kommentator.

FC Midtjyllands lille chance mod Malmö kan vise sig at være kampfordelingen. Klummeskribenten kalder det et mareridt, at Malmö, der tidligere har været gode til at afslutte på hjemmebane, slutter på udebane uanset hvad.

Allerede tirsdag aften spiller Malmö FF hjemme mod Vidi, og her forventer man tæt på de maksimale 20.500 tilskuere på plads, så her er i hvert fald et punkt, hvor svenskerne står stærkere end FCM, der senest måtte forære billetterne væk for at fylde stadion op.

- Alle ved, hvilken betydning vores fans har for avancement i Europa. Den stemning, der skabes her på stadion, er velkendt i hele Europa, lyder det fra Malmös pressechef Peter Åhlander i Expressen.

Skulle Malmö FF lykkes med at besejre Vidi i Champions League-kvalifikationen, så bliver FC Midtjylland-kampene 23. og 30. august ikke til noget, og så venter i stedet Malmö vinderen af Celtic og AEK Athen i en dyst om Champions League-gruppespillet, mens FCM skal op mod Vidi.

Malmö FF var i Champions League-gruppespillet i både 2014 og 2015 og i Europa League-gruppespillet i 2011, men i øjeblikket er man en skuffende nummer seks i Allsvenskan.

Ekstra Bladet har kigget på Danmarks og Sveriges placeringer på den europæiske rangliste gennem årene, og her har Danmark altså overtaget på naboerne, ligesom FC Nordsjællands to sejre mod AIK også viste senest.

PLACERING PÅ EUROPAS KLUBRANGLISTE:



DANMARK-SVERIGE 2019: PT 13-20

2018: 17-22

2017: 18-21

2016: 24-21

2015: 22-24

2014: 19-24

2013: 15-23

2012: 13-24

2011: 12-28

2010: 15-24

2009: 16-24

2008: 19-23

2007: 21-28

2006: 23-26

2005: 23-26

2004: 22-24

