Kæmpe brag i Europa

Manchester United og AC Milan var i fordums tider to klubber, som nød stor succes på den største europæiske scene. Ti Champions League-titler har de to klubber vundet tilsammen.

Selv om de senere år ikke har budt på den samme succes som tidligere, peger pilen i den rigtige retning for de to storklubber.

Milan ligger på andenpladsen i Serie A og er stadig med i kapløbet om titlen, mens et velspillende Manchester United-hold også ligger som nummer to i Premier League.

Torsdag mødes Milan og Manchester United i Europa League-ottendedelsfinalen, som afgøres over to kampe.

Det engelske mandskab regnes som en af favoritterne til at gå hele vejen, og spillet har også forbedret sig markant, fortæller Harry Maguire, klubbens anfører.

- Vi har bestemt forbedret os. Jeg kom til for to år siden, og folk troede ikke, at vi ville komme i top-4, men det gjorde vi. Mentaliteten er ændret. Vi er mere konsekvente nu, siger den 27-årige forsvarsspiller til uefa.com.

- Det var åbenlyst skuffende at blive slået ud af Champions League, men vi har spillet os i en position i Premier League, hvor vi nu er nødt til at klø på.

Manchester United er ubesejret i de seneste 11 kampe, og klubbens manager, Ole Gunnar Solskjær, kan også se en tydelig forbedring i spillet.

- Jeg føler, vi er et bedre hold end for 12, 16 eller 18 måneder siden. Vi har forbedret os gevaldigt.

- Vi er mere robuste, modstandsdygtige, og der er kommet mere personlighed på holdet. Det er sådan, jeg kan lide det, siger han ifølge AFP.

Milans cheftræner Stefano Pioli erkender vigtigheden af torsdagens kamp, men han mener ikke, det er en 'tidlig finale'.

- Det er en prestigefyldt kamp mellem to hold med en masse historie i Europa. Jeg synes ikke, det er en 'tidlig finale', fordi mange gode hold er tilbage i turneringen, siger Pioli.

Zlatan Ibrahimovic, der tidligere har tørnet ud for Manchester United, er ikke kommet sig over sin skade og går glip af kampen.

Milan og Manchester United har mødt hinanden ti gange før. Det er første gang, at de to klubber ikke mødes i Champions League-sammenhæng.

Manchester United vandt Europa League i 2017 med José Mourinho ved roret. Milan vandt senest en europæisk titel i 2007, hvor italienerne løftede Champions League-trofæet.

Den første kamp mellem Milan og Manchester United spilles torsdag klokken 18.55 på Old Trafford.

