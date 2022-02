Kæmpe brag: Victor mod FC Barcelona

FC Barcelona møder tyrkiske Galatasaray i ottendedelsfinalen i Europa League.

Det står klart, efter at der fredag var lodtrækning i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i schweiziske Nyon.

Dermed får den danske forsvarsspiller Victor Nelsson sin sag for, når han skal stå over for Barcelonas stjerner.

Galatasaray var seedet til lodtrækningen som gruppevinder i Europa League, mens Barcelona trådte ind i turneringen i første knockoutrunde efter en tredjeplads i Champions League-gruppespillet.

Barcelona besejrede Napoli med samlet 5-3 i knockoutrunden.

Joakim Mæhle og Atalanta har trukket tyske Bayer Leverkusen, som har den unge dansker Zidan Sertdemir i truppen, mens Thomas Delaney og Sevilla møder West Ham. Delaney kommer dog ikke i aktion i den første kamp efter at være blevet udvist torsdag.

Spartak Moskva, der ikke får lov at spille sin hjemmekamp i Rusland, tørner sammen med RB Leipzig med Yussuf Poulsen på holdet.

Tidligere fredag besluttede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at flytte Champions League-finalen fra russiske Sankt Petersborg til Paris.

Det skete i kølvandet på den russiske invasion i Ukraine.

Samtidig har Uefa besluttet, at ukrainske og russiske hold skal spille hjemmekampe i Uefa-regi på neutral grund i ubestemt tid. Men Spartak Moskva får altså lov til at fortsætte i Europa League.

Røde Stjerne og Braga, der gik videre fra FC Midtjyllands gruppe i Europa League, har trukket henholdsvis Rangers og Monaco.

De sidste to opgør er Porto mod Lyon og Real Betis mod Eintracht Frankfurt.

Ottendedelsfinalerne i Europa League spilles 10. og 17. marts.

Senere fredag er der også lodtrækning til Conference Leagues ottendedelsfinaler. Her er FC København med i bowlen.

Torsdag røg FC Midtjylland ud af Conference League efter samlet 2-2 og straffesparkskonkurrence mod græske Paok. FC København sad over i første knockoutrunde som gruppevinder.