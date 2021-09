Kæmpe Brøndby-ændring

- Vi kommer til at spille på en måde, vi aldrig har gjort før, afslører Niels Frederiksen

Niels Frederiksen kommer til at ændre sin tilgang til torsdagens opgør mod Lyon, fordi topscorer Mikael Uhre ikke er med i truppen.

Uhres hurtige fødder lå ellers godt til Lyon, der står med et højt forsvar og derfor er lidt sårbare på hurtige og effektive omstillinger.

Men Uhre er blevet hjemme i Danmark for at blive behandlet for den skade, han pådrog sig mod AaB i søndags.

Derfor vil Brøndby ikke på samme måde have et stærkt kontravåben på banen. Simon Hedlund er hurtig, men kombinationen med Uhre gør Brøndby ekstra farlige, fordi de to efterhånden kender hinanden så godt.

- Vi kommer til at spille på en måde, vi aldrig har gjort før, siger Niels Frederiksen.

Er det en stor chance, du kommer til at tage med din opstilling?

- Nej, det er det ikke. Det er meget velovervejet, hvad vi vil gøre. Det bliver ingen revolution, men det bliver anderledes.

- Vi kommer med fart, men det bliver fra et andet udgangspunkt på banen, når vi nu ikke har Mikael Uhre med, siger Niels Frederiksen.

Foto: Lars Poulsen

Hvad han mener præcist med de meldinger, vil han ikke løfte sløret for. Men det kan både betyde formationsskifte og nye folk på banen.

Det kan betyde en chance til Jens Martin Gammelby, lige som Henrik Heggheim også kan komme i spil.

Brøndby-træneren vurderer, at Lyon er en modstander på samme kvalitetsniveau som Salzburg, men det er bare et hold, der har en helt anderledes tilgang til spillet.

- Vi får bedre muligheder for at få bolden og vil ikke blive presset overalt på banen som tilfældet var mod Salzburg.

Der ventes 25-30.000 tilskuere torsdag aften på Parc Olympique Lyonnais. Og det bliver en stor mundfuld for Brøndby-truppen at stå overfor gruppefavoritterne i den sværeste af de tre udekampe.

- Det bliver en kæmpe opgave for os. For nogle af vores spillere vil det være den største kamp for dem i karrieren, siger Niels Frederiksen og slår fast:

- Vi er ikke bare med i Europa League. Vi skal også have flere point, fordi vi betragter Brøndby som en klub, der af og til skal spille europæiske gruppespil, pointerer han.

Der ventes 750 Brøndby-fans på stadion. Derudover er der rejst 118 Brøndby-sponsorer til Lyon for at støtte holdet.

Hold øje med dem hos Lyon Lyon er en europæisk storklub, der også er berømt for et af Frankrigs bedste akademier. Klubben vandt det franske mesterskab syv år i træk i perioden 2002-2008. Lucas Paqueta Den brasilianske landsholdsspiller er holdets største stjerne. Med udgangspunkt fra 10’er positionen er han teknisk på et højt niveau. Han er også en flittig målscorer. Har allerede scoret fire gange i sæsonen. Anthony Lopes Den 30-årige keeper har aldrig spillet andre steder er i gang med en stor sæson. Før sæsonstarten ønskede cheftræner Peter Bosz en ny keeper. Det motiverede ham. Bruno Guimaráes Det defensive omdrejningspunkt på midtbanen. En stærk og solid pasningsspiller, der også evner at placere sig godt på banen. Xherdan Shaqiri Han har vundet det schweiziske, tyske og engelske mesterskab samt Champions League. Og så er han rykket ned med Stoke. Nu er han i Lyon, hvor udgangspunktet er til højre, hvorfra han skal trække ind i banen og afslutte med sit giftige venstreben. Han er også en dygtig oplægger. Vis mere Vis mindre

