Kæmpe kovending - renset for racisme

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) rensede fredag den tjekkiske klub Sparta Prag for anklager om racistiske overgreb mod Rangers-spilleren Glen Kamara under en Europa League-kamp sidst i september.

Under kampen oplevede Kamara, at publikum, der primært bestod af tjekkiske skolebørn, sang smædesange imod ham med racistisk indhold, men det har UEFA ikke fundet belæg for i sin undersøgelse af sagen.

- Undersøgelsen har nu konkluderet, at der ikke er tilstrækkeligt bevis for racisme eller diskriminerende adfærd til at indlede en disciplinærsag mod Sparta Prag, lyder det i en erklæring fra UEFA ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sparta Prag var da også hurtig til benægte anklagerne efter kampen, som endte 1-0 til tjekkerne.

Rangers mente derimod, at smædesangene mod Kamara, hvis familie stammer fra Sierra Leone, var racistisk motiverede og tog derfor kontakt til UEFA.

Kampen skulle egentlig have været spillet uden tilskuere, fordi Sparta Prag var blevet straffet efter et racismetilfælde i en tidligere kamp.

10.000 børn havde dog fået lov at komme ind til opgøret, og nogle af dem havde altså travlt med at buhe af Glen Kamara.

De to klubber er en del af Europa Leagues gruppe A, som også tæller Brøndby og Lyon.

Børn chokerede på stadion - nu reagerer UEFA