Kæmpe skandale i Europa League: Dommer sendt til tælling

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

Fodboldfans i Østeuropa er kendt for at gå helt til grænsen og i nogle tilfældet også et stykke over den. Det sidste var tilfældet torsdag aften, hvor det trods alt gik alt for vidt i Europa League-kampen mellem rumænske CS Universitatea Craiova og ungarske Budapest Honvéd.

Efter 0-0 i begge opgør gik kampen i forlænget spilletid, og mod slutningen af de ekstra 30 minutter kom de to holds spillere i karambolage foran hjemmeholdets fans.

Tilskuerne kvitterede ved at kaste fyrværkeri og andre kastekysts mod spillere og dommere - og kampens hoveddommer, nordirske Arnold Hunter, blev ramt så kraftigt i hovedet, at han havde brug for behandling.

Derfor blev der sendt en ambulance på banen, og kampen var afbrudt i godt og vel 30 minutter, før den forlængede spilletid blev færdigspillet. Kampen blev afgjort i straffesparkskonkurrence med sejr til hjemmeholdet på 3-1. Arnold Hunter kom på benene, men greb dog aldrig fløjten igen. I stedet overlod han tøjlerne til sin fjerdedommer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Dommer Arnold Hunter blev sendt til tælling af hjemmeholdets fans. Nu venter der sandsynligvis et efterspil. Foto: BOGDAN DANESCU/Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er, om rumænerne får lov til at træde ind i tredje kvalifikationsrunde i Europa League efter skandalen. Udeholdet er i hvert fald langt fra tilfredse med, at kampen blev spillet til ende under de givne omstændigheder.

Ifølge Budapest Honvéd brugte de to klubber den halve times afbrydelse på at diskutere med UEFA-repræsentanter om, hvorvidt kampen skulle fortsættes.

- Det er uacceptabelt for vores klub, at mødet endte, som det gjorde og bragte dommeren og vores spillere i fare, skriver Budapest Honvéd i en erklæring efter kampen.

Ifølge den rumænske fodboldjournalist Emanuel Roşu var man meget tæt på at aflyse resten af kampen, men fordi det lokale politi ikke kunne garantere for dommere og modstanderholdets sikkerhed i tilfælde af en aflysning, valgte man at spille kampen til ende.

Du kan se et tv-klip med de tumultagtige scener hos rumænske DigiSport, der viste kampen.

Se også: Stort skifte i gang: Derfor er Frimann med

Se også: Danske stjerners onde ånd dømt: Voldtog sin egen datter

'Din klamme, lille svans - jeg tørrer gulv med dig'