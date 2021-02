Kæmpe skandale: Lægger sig fladt ned

Zlatan Ibrahimovic spillede ikke et eneste sekund, da AC Milan torsdag mødte serbiske Røde Stjerne på udebane, men svenskeren fik alligevel en rolle.

Han blev således udsat for racistiske tilråb og fornærmelser, mens han sad på tribunen og fulgte kampen.

Det skriver det italienske nyhedsbureau ANSA, som henviser til en video, der florerer på de sociale medier.

Videoen har fået Røde Stjerne til at beklage, at Zlatan Ibrahimovic blev udsat for tilråbene.

- Røde Stjerne fordømmer på det kraftigste de stødende ord mod Zlatan Ibrahimovic, lyder det i en pressemeddelelse.

- Som klub har vi gjort alt for at sikre, at afviklingen af kampen blev gennemført på samme niveau, som de to stærke hold på banen, og vi vil ikke lade én primitiv person plette den gæstfrihed, som vores land og folk normalt udviser, lyder det.

Røde Stjerne har lovet at forsøge at finde frem til og straffe den person, der stod bag tilråbene.

Zlatan Ibrahimovic er født og opvokset i Sverige, men har rødder på Balkan.

Hans far er således bosnisk og muslim, mens hans mor er kroat med katolsk trosretning.

Svenske Sportbladet har talt med Sanimir Resic, som er docent i historie ved Lunds Universitet. Ifølge ham måtte Zlatan Ibrahimovic blandt andet lægge øre til et ord, som man anvender om muslimer på meget nedladende vis.

Hvilken religion, Zlatan Ibrahimovic praktiserer, vides ikke. Han lod ikke til at lade sig påvirke af tilråbene.

AC Milan og Røde Stjerne spillede 2-2 i den første af to 16.-delsfinaler. Serberne udlignede dybt inde i overtiden.

Fabelagtigt United-show: Europæiske tæsk

Werge i vending: Det var ikke planen

AGFs eneste problem i opløftende vinter

Voldsom millionregning efter Ståle-fyring