Kaiser-kasse: Er det årets mål?

Brøndbys Kaiser satte den københavnske vestegn på verdenskortet, da han chokerede portugisiske Braga med et kanonskud i første halvleg af Europa League-opgøret.

Nogle vil nok hævde, at der blev taget ulovlige midler i brug, da 'kejseren' brugte et varmesøgende missil til at begrave Matheus Matheus i det portugisiske mål.

Med en perfekt halvflugter sendte han bolden i en lige linje mod målhjørnet og bragte Brøndby foran 1-0 i kampen.

Var det allerede årets mål? Se det i videoen over artiklen.

Kampen, der spilles på Brøndby Stadion, er første opgør af to. Vinderen skal efterfølgende besejre enten Spartak Moskva eller FC Thun for at komme i Europa-League-gruppespillet.