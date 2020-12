Kamp blev udsat: Nu er de taberdømt

Europa League-kampen mellem Villarreal og Qarabag blev udsat, da udeholdet havde for mange spillere smittet. Nu er Qarabag blevet taberdømt

10. december blev sidste runde af gruppespillet i Europa League afviklet.

Kampen mellem Villarreal og Qarabag blev der dog aldrig fløjtet op for. Hele 13 af 23 Qarabag-spillere - inklusiv begge målmand - var blevet smittet med coronavirus.

Derfor blev kampen i første omgang udsat, da holdet fra Aserbajdsjan ikke havde nok spillere klar.

Godt en uge senere har UEFA besluttet at taberdømme Qarabag, da de var 'ansvarlige for at kampen ikke kunne spilles'. Det skriver det europæiske fodboldforbund på sin hjemmeside.

Her står der også, at Villarreal vinder kampen 3-0, hvilket er de sædvandlige cifre, når en kamp bliver afgjort på skrivebordet.

I det, der blev det eneste opgør mellem de to mandskaber i EL, vandt spanierne 3-1. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Den spanske klub kan derfor føje 570.000 euro - svarende til 4,2 mio. kr. - til sin konto.

Sejren til Villarreal får ikke nogen betydning for stillingen i Europa Leagues gruppe I.

Villarreal havde allerede vundet gruppen og ender nu på fem sejre og en uafgjort. Israelske Maccabi Tel Aviv er også videre, mens Sivasspor blev 3'er og Qarabag sluttede sidst med blot et point.

I 1/16-finalerne møder Villarreal østrigske Salzburg.

