Kan gøre ondt på Brøndby: - En galning

Brøndbys forsvarere skal tage sig i agt for Rangers' Alfredo Morelos, der i dagens '1000 på spil' er manden, Benjamin Leander kaster sine kroner efter, fordi 'han er fuldstændigt ustyrlig'

Skotsk fodbolds badboy.

Det er manden, som spilekspert Benjamin Leander håber kan sikre ham vigtige kroner i torsdagens '1000 på spil'.

- Vi skal have fat i en vaskeægte galning, simpelthen, lyder det fra Leander.

- Alfredo Morelos fra Rangers er sådan en angriber, jeg tror, at Kris’ forsvarspillere skal have videobånd med for at se, hvordan man forsvarer sig imod ham, fordi han er fuldstændigt ustyrlig.

Morelos ustyrlighed viser sig også på de skotske dommeres notesblokke.

Den 1,77 centimeter høje angriber har i 21/22-sæsonen scoret 5 mål i 15 kampe for Glasgow-klubben. Foto: Ritzau Scanpix

Den 25-årige columbianer fik nemlig syv røde kort på to sæsoner i 18/19 og i 19/20. Og så hapser han gule til sig i et sådant omfang, at han er den spiller i Skotland, der har modtaget flest advarsler siden sin debut i 2017.

- Sådan en colombiansk galning, der bare har en lunte, der er lige så kort, som når Bertel Haarder skal i teateret med sin kone og have noget risengrød, og så bliver forstyrret af en dum journalist.

- Han bliver en kæmpe opgave for Maxsø, Roested og resten af midtstopperne inde i Brøndby-forsvaret, analyserer Leander videre, inden han afslører, at Morelos er hans joker, når de torsdag aften går løs på Ibrox Stadium i Glasgow.

- Udover at han er en galning, så er han altså også genial, Morellos. Har scoret tocifret for Rangers de sidste fire sæsoner og er den spiller, der har suverænt flest afslutninger for holdet og også i den skotske liga.

Se i videoen herover, hvad Benjamin Leander, Kris Stadsgaard og Maya Westander ellers har i ærmet til aftenens kampe.

Regler i '1000 på spil' Denne udgave af '1000 på spil' er en dyst på tværs af de europæiske klubturneringer. Deltagerne starter med 1000 fiktive kroner og skal herefter forsøge at få disse til at yngle mest muligt - og slå de andre. I konkurrencen må de spille sammenlagt maksimalt 100 kroner på en til to kampe fordelt over en til to væddemål på hver europæisk kampdag. Stillingen opgøres løbende på skærmen fra program til program. Vis mere Vis mindre