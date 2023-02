Kan ikke tale med stjernen: - Aner ikke om han forstod mig

Emam Ashour leverede noget af et førstehåndsindtryk for FC Midtjylland, da egypteren kom på banen i 2. halvleg i Lissabon torsdag aften.

Ikke mindst med drømmemålet, der var sekunder fra at sikre FCM en meriterende Europa-sejr mod Sporting.

Derfor var det egyptiske nyindkøb også manden, som alle ville tale med efter opgøret. Problemet er bare, at Ashour ikke kan tale med andre end sin agent og for nuværende også tolk ...

Ingen taler arabisk

For Emam Ashour taler kun arabisk. Og ingen i FC Midtjylland taler arabisk.

Derfor har der været visse kommunikationsudfordringer op til Sporting-kampen, men problemerne er blevet formindsket, da egypteren alligevel kun har trænet 45 minutter med sine nye holdkammerater, inden han langede drømmemålet i kassen mod Sporting ...

- Jeg har budt ham velkommen og fortalt, at jeg er glad for, at han er her. Det er alt, vi har nået, sagde cheftræner Albert Capellas og fortsatte.

- Han fortalte via sin tolk, at han var klar til at hjælpe holdet allerede i denne kamp, og vi fik set, hvor fantastisk en spiller, han kan blive for os.

Heldigvis er fodbold et internationalt sprog, mener Albert Capellas. Og Emam Ashour ser ud til at være flydende i fodbold. Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix

- Det kan være, det er et dumt spørgsmål, men hvad sagde du til ham, inden du sendte ham på banen mod Sporting?

- Han taler ikke engelsk, men han forstår lidt, så jeg prøvede at forklare, at han ikke var til eksamen i denne kamp. Han skulle gå ind og spille med hjertet. Jeg aner ikke, om han forstod mig, men det var præcis, hvad han gjorde, sagde Albert Capellas med et grin.

Stolt over resultatet

Den spanske cheftræner var stolt over resultatet i Portugal. End ikke den sene, portugisiske udligning kunne tage humøret fra Capellas.

- Sådan er fodbold. Alle minutter tæller, og selvfølgelig er jeg frustreret over, at vi ikke fik sejren, men jeg er stolt af spillerne. Vi lever i bedste velgående og har nu hjemmebanefordel. Det var drømmescenariet. Vi kom for at vinde, og det viste vi modigt kampen igennem.

- Jeg sagde på forhånd, at vi skulle spille to fremragende kampe for at have en chance for at gå videre. Nu er vi halvvejs.

Det er torsdag klokken 18.45 FC Midtjylland skal forsøge at sende Sporting ud af Europa League på MCH Arena.

