Kanon-kasse i Europa League

Danske Andreas Christensen spillede hele kampen, da Chelsea sikrede sig et godt udgangspunkt i deres Europa League-ottendedelsfinale mod ukrainske Dynamo Kiev.

Målene blev scoret Pedro, Willian og indskiftede Callum Hudson-Odoi. Især Willians mål var seværdigt.

SE DET FLOTTE MÅL ØVERST

Chelsea havde flere muligheder for at gøre sejren endnu større, men 'The Blues' var uskarpe foran mål, og særligt Pedro kunne have scoret mere end det ene mål, han fik puttet ind.

Manager Maurizio Sarri havde skiftet ud på seks pladser i forhold til weekendens Premier League-kamp mod Fulham. Andreas Christensen var en af de få, der havde fået genvalg.

Danske Mikkel Duelund var udeladt af Dynamo Kiev-truppen, der også manglede den tidligere FCK-kant Benjamin Verbic, der var ude med karantæne.

Chelsea i kontrol

Det var et Chelsea-hold, der sad på spillet i kampens indledning mod et ukrainsk hold, der så meget usikre ud og havde store problemer med at holde fast i bolden.

Chelseas boldbesiddelse var i starten af kampen oppe på over 70 procent, men trods af det massive spilovertag skulle der alligevel gå 17 minutter før London-holdet fik spillet sig til deres første store mulighed, men den gav til gengæld også mål.

Spanske Pedro driblede sig igennem i venstre side, og han fandt Olivier Giroud inde i feltet. Franskmanden spillede den tilbage til Pedro med en fræk hælaflevering mellem benene på en ukrainsk forsvarsspiller, og så sparkede den lille spanier Chelsea foran 1-0 med en flad afslutning gennem benene på Boyko i Kiev-målet. Et flot gennemspillet mål af Chelsea.

Pedro sparker Chelsea foran 1-0 mod Dynamo Kiev. Foto: Ritzau Scanpix.

Pedro havde kort efter muligheden for at fordoble føringen, men misbrugte en kæmpe chance tæt under mål, efter han ellers var blevet spillet fri på et indlæg fra højre side.

Chelsea-dominansen fortsatte efter føringsmålet og englænderne fik spillet sig frem til flere gode chancer til Ross Barkley og Marcos Alonso, mens særligt Pedro skyldte et mål eller to. Kiev kunne takke keeperen for, at Chelseas pauseføring kun blev på 1-0.

De blå fra Stamford Bridge kom ud i et lavere gear, end det de havde præsteret i første halvleg, og havde svært ved at spille sig frem til store muligheder.

Foto: Ritzau Scanpix

Brasiliansk klassemål

Der skulle en individuel toppræstation til, før Chelsea fik det 2-0-mål, som de i første halvleg i den grad havde haft mulighederne til. Brasilianske Willian blev målscoreren, da han på mageløs vis skruede et frispark over muren og i kassen uden chance for den tapre Kiev-målmand.

Efter 2-0-målet var der længere mellem højdepunkterne, men indskiftede Ruben Loftus-Cheek skulle med ti minutter tilbage have bragt Chelsea foran med tre efter et flot opspil.

Dynamo Kiev prøvede i kampens slutfase at ændre på tingene og fik spillet sig frem til en enkelt stor mulighed til brasilianske Sidcley, men han mistimede sit hovedstød.

Kiev forsøgte at presse Chelsea højt, men det udnyttede London-holdet til at slå kontra, og i kampens sidste minut kunne indskiftede Callum Hudson-Odoi cementere sejren for Chelsea.

De kan dermed tage et særdeles godt udgangspunkt med til returkampen i Ukraine om en uge.

I de øvrige Europa League-opgør fik Simon Kjær hele kampen for Sevilla, der hjemme skuffede med 2-2 mod Slavia Prag. Det blev også definitivt, at Danmark ikke får to Champions League kval-pladser fra sæsonen 20/21, da Dinamo Zagreb vandt 1-0 over Benfica i deres ottendedelsfinale. Dermed erobrer Kroatien 15. pladsen på koefficientlisten foran Danmark.

