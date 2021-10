Klar besked efter nedbrud: Klag!

Adskillige danskere oplevede torsdag aften problemer, da de forsøgte at tune ind på europæisk fodbold på TV2 Play.

Især fodboldfans med hang til Brøndby havde store vanskeligheder med at følge holdet på udebanen i Lyon, men selvom problemet blev løst, opstod der nye i forbindelse med aftenenes sene kampe.

Og hvad gør man så, hvis man ikke fik fuld valuta for de 199 kroner, som et sport-abonnement koster hos TV2 uden reklamer?

- Jeg ville selvfølgelig klage til dem, og jeg ville forvente i hvert fald at få en undskyldning, og et eller andet kunne de jo godt gøre for mig, siger Martin Salamon, der er cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

- Man har en forventning om og ret til at modtage det produkt, man har betalt for i en ordentlig stand. Det gælder også i forbindelse med streaming. Du indgår en aftale og de lover dig noget, og du betaler for det. Det skal leve op til den kvalitet, de har lovet.

- I alle tjenesteydelser kan der komme problemer en gang i mellem, og så kan det være defineret i aftalen, hvad sker der så. Det er ofte reguleret i deres vilkår, hvor meget der skal til for at få erstatning eller opsigelse af aftalen.

Martin Salamon mener, at folk bør klage til TV2, hvis de har haft problemer med produktet. Foto: Forbrugerrådet Tænk

Fralægger sig ansvaret

Problemet for skuffede fodboldfans er, at TV 2 i deres aftale med Play-kunderne som udgangspunkt har fralagt sig ansvaret, når det handler om tekniske fejl.

"TV 2 påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde". Kilde: TV2.dk

Det er også den besked, flere har fået fra kundeservice på TV 2 Plays Facebook-side.

Alligevel mener Martin Salamon, at TV 2 bør gøre, hvad de kan for at rette op på de mangler, man har oplevet som forbruger.

- Tekniske nedbrud er jo også noget, de selv er herre over. Hvor dygtige er de til at drive deres forretning, og hvor gode aftaler har de lavet med deres leverandører.

- Det der med bare at dække sig ind bag det (tekniske problemer, red), det klæder dem heller ikke, fordi de ved jo, at når de leverer et eller andet, så kan der opstå problemer.

- Man skal selvfølgelig undskylde, og så skal man gå ind og se på hvorfor, og sige: ’Vi går ind og får styr på egne forhold’. Det er jo enten hos dem selv eller nogle, de har købt ydelser hos. Det skal de jo bare have styr på, siger han og tilføjer, at det forpligter ekstra, når man som tilfældet var i går har eneret på at vise en fodboldkamp.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et få et interview med TV 2, men kanalen ønsker kun at give et skriftligt svar fra Frank Balslev, der er afdelingschef i TV 2 Operations & Service Development. Han forholder sig ikke til kommentarerne fra Forbrugerrådet Tænk.

Bliver brugerne, der ikke fik valuta for pengene, kompenseret? - Det besluttes efter en konkret afvejning i TV 2's kundeservice ud fra indholdet af hver enkelt henvendelse, der måtte komme. Kan brugerne stole på TV 2 Play? - Ja, det kan de. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå driftsproblemer, og heldigvis har TV 2 Play generelt en meget høj ”oppetid” – meget tæt på 100 procent – hvor driften kører helt planmæssigt. Det er målet og forventningen, at oppetiden vil være på mindst samme niveau i fremtiden. - Hvert år sender TV 2 Play live-tv i over 50.000 timer fra syv traditionelle kanaler og fra en masse ekstrakanaler på TV 2 Play – herunder masser af livesport. Vi beklager over for vores kunder, når der en gang imellem er problemer hos TV 2 Play, og heldigvis har Play meget, meget få driftsproblemer hos os selv eller skabt af udefrakommende problemer. - Når vi oplever driftsproblemer, har vi en fast procedure, hvor vi gennemgår aftaler med leverandører og undersøger vores muligheder for at sikre endnu mere robusthed hos TV 2 Play. Det arbejde er i fuld gang og har været det siden i aftes.

Frank Balslev oplyser desuden, at gårsdagens problemer skyldtes udefrakommende forhold, og at TV 2's del af teknikken fungerede, som den skulle.

TV 2 hævede for nylig prisen på sportspakken med ti kroner, så det nu koster 199 kroner om måneden (169 kroner med reklamer). Også i januar steg samme pakke ti kroner.

Begrundelsen er blandt andet de rettigheder, som kunderne altså ikke kunne se fuldt ud torsdag aften.

TV 2's begrundelse for at hæve prisen på sportspakken - Vi har store ambitioner på sportsområdet, hvor vi løbende køber nye og forlænger eksisterende sportsrettigheder. For fortsat at kunne vise sport i verdensklasse vil din pris for pakken ændre sig. - Vi håber, du ser med, når vi igen sender topfodbold fra Serie A og byder velkommen til vores helt nye fodboldrettigheder, UEFA Europa League og UEFA Europa Conference League, lød det til kunderne i forbindelse med prisstigningen.

