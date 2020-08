Københavnere mødt af skilte: MAFIA!

Flere steder i København kunne beboere og pendlere onsdag morgen se skilte hængt flere steder med skriften ’UEFA MAFIA’.

En tydelige reference til det europæiske fodboldforbund, UEFA, og aftenens forestående Europa League-kamp mellem FC København og tyrkiske Istanbul Basaksehir.

Skiltene kommer som en reaktion mod UEFA’s beslutning om ikke at ville lukke tilskuere ind til kampen, hvilket FC København finder svært uretfærdigt.

Både set i lyset af, at man lukkede tilskuere ind til det omvendte møde i Tyrkiet kort inden corona-nedlukningen i marts, og fordi Superligaen med stor succes lukkede tilskuere ind til de sidste runder af turneringen i den netop overståede sæson.

FC København rykkede flere gange UEFA for svar på, om der kunne ændres på beslutningen, der gælder alle kampe i UEFA-regi.

Men døren har været lukket.

Her på Åbuen, cykel- og gangstien, der krydser Åboulevarden på Frederiksberg som en del af Den Grønne Sti. Foto: Jonas Olufson

Her ved tunnellen, der forbinder Hillerødmotorvejen med Frederiksberg. Foto: Jonas Olufson

Da FC København 30. juli resignerede og erkendte, at kampen ville blive uden tilskuere, skrev man på sin hjemmeside:

- Vi er klar over, at alle ikke havde kunnet få plads, men som tidligere oplyst havde vi håbet og forventet at kunne afvikle kampen med en kapacitet svarende til det, de danske myndigheder godkendte Telia Parken til i 3F Superligaen.

Europa League-deltagerne understregede, at man 'gentagne gange' havde bedt UEFA om en afklaring.

- Men vi er kun blevet mødt af standardsvar, og vi er nu nødt til at planlægge med, at der ikke kommer tilskuere. Sportsligt synes vi, at det er en uretfærdig måde at afvikle de to kampe på. I Tyrkiet tillod myndighederne tilskuere, og vi stillede op til kampen under et kæmpe pres for spillerne og klubben til trods for, at det stred direkte mod vores egen overbevisning, sagde Ståle Solbakken.

Også Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, undrede sig. For nu at sige det mildt.

- ET ER FCK'S økonomiske tab ved ikke at kunne lukke tilskuere ind, det andet er det åbenlyst uretfærdige i, at Istanbul Basaksehir kunne have fans til den første kamp, mens FCK ikke kan få den opbakning.

- DESVÆRRE er der ingen udsigt til, at UEFA sætter sig ind i situationen i Danmark - og at den magtfulde fodboldorganisation ligefrem skulle indrømme, at de har taget helt fejl og omgøre beslutningen, virker lige så sandsynligt som, Ståle Solbakkens næste job skulle ligge i FC Midtjylland, skrev han.

Ekstra Bladet har henvendt sig til UEFA for at få en reaktion på de ophængte skilte, ligesom vi har rettet henvendelse til FCK’s officielle fanklub, FCKFC, i forsøget på at få svar på, hvem der helt præcist står bag aktionen - og hvad formålet har været.

Begge dele har i skrivende stund ikke resulteret i udtalelser.

Se også: 14 år efter slagsmål: Gravesen ærgrer sig

Se også: Stor FCK-frustration: Han har ikke power

Se også: Kaotiske tilstande endte med AGF-fordel

AGF foran hektisk transfersommer

Fuldstændig ekstremt: ALT for mange

AaBs oversete revolution