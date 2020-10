Komisk FCK-selvmål: Rent Benny Hill

FCK-forsvaret vinder ingen priser for Rijekas scoring til 0-1 i Europa League-kampen i Parken - alt gik galt

Alt, hvad der kan gå galt, går galt.

Murphys lov var på spil i Parken torsdag, da FC København tog imod kroatiske Rijeka i den sidste kvalifikationskamp til Europa League.

For efter godt 20 minutters spil gik det helt galt. Faktisk lignede det en scene fra Benny Hills berømte sketchshows.

En relativt ufarlig episoden med fem FCK'ere mod en kroat udviklede sig temmelig bizart.

Franko Andrijasevic udfordrede Ragnar Sigurdsson, der efter et skarpt, men relativt ufarligt kroatisk træk snubler. Islændingen fælder i samme moment Victor Nelsson, der hastede tilbage for at hjælpe.

Andrijasevic får kontrol over bolden og får den elegant lobbet hen over en fremstormende Karl-Johan Johnsson, men afslutningen tager overliggeren og springer tilbage ud på banen.

Her slutter FCK's uheld dog ikke, for en tilbagestormende Peter Ankersen bliver fuldstændig overrumplet af den tilbagevendende bold og får den sendt ind i mål.

Måske årets mest bizarre selvmål. Du kan i hvert fald selv bedømme det i klippet.

Inden kampen spillede de 'Enter Sandman' i Parken - måske saxofon-temaet fra Benny Hill Show havde været mere passende.

