Kongerne af Europa League er videre

Med fem triumfer i Europa League siden 2006 er Sevilla blevet turneringens mest succesfulde hold i historien. Og chancen for en sjette titel er bestemt til stede i år.

Det spanske hold leverede en overbevisende indsats i torsdagens kvartfinale mod AS Roma, der blev slået med 2-0 efter en solid spansk indsats.

På neutral bane i Duisburg blev de italienske spilleres manglende fart adskillige gange udstillet - blandt andet ved begge mål.

Normalt spilles knockoutkampene over to opgør i turneringen, men coronasituationen tilbage i marts førte til aflysning af holdenes første møde. Derfor blev duellen udkæmpet over én kamp.

I kvartfinalen, som også spilles over én kamp, venter enten græske Olympiakos eller engelske Wolverhampton på det andalusiske mandskab.

Sevilla var Roma overlegne i alle spillets facetter i de første 45 minutter. Romerne havde ganske enkelt ikke midlerne til at dæmme op for Sevilla.

Skudstatistikken hed 7-1 halvvejs i kampen, og det var ganske fortjent, at de femfoldige spanske Europa League-vindere kunne gå til pause foran 2-0.

Føringsmålet kom midtvejs i halvlegen, da den Real Madrid-lejede venstreback Sergio Reguilón viste fantastisk fart og rykkede sig fri i feltets venstre side.

Afslutningen var ikke ligeså imponerende, men det samme kan siges om Pau Lopez målmandsspil, og så stod det 1-0.

Kort før pausen blev Roma igen slået på fart. Lucas Ocampos overløb en Roma-forsvarer helt ude ved sidelinjen, trak ind og lagde bolden ind foran til Youssef En-Nesyri, som let kunne gøre det til 2-0.

Roma var lidt bedre med efter pausen, men når holdet nærmede sig Sevilla-målet, var skarpheden til at overse.

Med godt et kvarter igen blev Romas håb om sejr holdt i live med en VAR-annulleret Sevilla-scoring, men det var stadig tættere på 3-0 end 2-1 i resten af kampen.

Romas Gianluca Mancini ragede et rødt kort til sig dybt inde i overtiden, da han hamrede en albue i hovedet på en Sevilla-spiller.

Sevilla er fortjent klar til kvartfinalen.

Det samme er tyske Bayer Leverkusen, som nåede at spille det første ottendelsfinaleopgør ude mod Rangers FC i marts.

Resultatet dengang var en 3-1-sejr, som tyskerne uden større besvær vekslede til en samlet målforskel på tre med en 1-0-sejr hjemme på BayArena torsdag.

Wilczek lokket af monsterløn

Brøndby i blodet: Fælles front mod Wilczek

Nu taler Wilczek om skiftet

Det rene vanvid!