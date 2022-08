Kostede Europa-kassen: - Fortryder ikke

Nicolai Larsen så ikke god ud på det mål, som reelt kostede Silkeborg Europa League, da Abdul Abubakari scorede fra midten i Silkeborg.

Målmanden stod højt, højt oppe på banen og blev i sagens natur fanget på mellemhånd.

- Jeg stod placeret, som jeg altid gør, så det fortryder jeg ikke. Jeg vil ikke lave om på det, for normalt afværger jeg langt mere, end jeg koster ved det. Mod HJK kostede det desværre, men det er også sort uheld, at Joel Felix tabte duellen og bolden røg hen, hvor den gjorde, lød det fra Nicolai Larsen, der understregede, at han tog målet på sin kappe.

Det var Helsinkis aften i Silkeborg ... Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Selv om ’skuffelse’ var nøgleordet i Søhøjlandet torsdag aften blandt SIF’erne, så ser Nicolai Larsen trods alt frem til trøstepræmien.

Annonce:

- Conference League er også højeste hylde, og for et år siden, så havde du grinet af mig, hvis jeg havde sagt, at vi ville stå i Conference League-gruppespillet. Det bliver en kæmpe udfordring, som vi ser frem til. Vi har ikke tid til at være skuffede.

Læs meget mere om, hvorfor Conference League frem for Europa League ikke nødvendigvis er skidt for Silkeborg og dansk fodbold:

Historisk storkamp: Kan tjene millioner på nederlag

Se karaktererne for Silkeborg-spillerne her: