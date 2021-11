Kris på krydstogt: Rammer vildt odds

Comeback-Kris erobrer for første gang førstepladsen i '1000 på spil', hvor Benjamin Leander i vanlig kynisk stil spekulerer i hvilke hold, der vil nedprioritere Europa

11. gang er lykkens gang.

I hvert fald for Kris Stadsgaard, der med et brag af et kombinationsspil sikrede sig førstepladsen i '1000 på spil', Ekstra Bladets fodbold- og bettingmagasin.

Uafgjort mellem Milan og Porto samt Leipzig og PSG gjorde ham onsdag 1232,1 fiktive kroner rigere.

Et point til Yussuf Poulsen og Leipzig, et point til PSG samt en førsteplads til Kris Stadsgaard blev det onsdag til i Champions League. Foto: Ritzau Scanpix/Annegret Hilse

Og torsdag forsøger han at gentage succesen med en ny omgang X'er, denne gang i Braga-Ludogorets og Røde Stjerne-FC Midtjylland.

Benjamin Leander går for tredje dag i streg kynikervejen og spekulerer i, at kasakhstanske Kairat Almaty kommer til at prioritere deres forestående pokalsemifinale og stille svagt op.

