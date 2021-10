Kulsort aften: Danmark taber terræn

Randers FC reddede en flig af den danske fodboldære torsdag aften, da Stephen Odey udlignede til 2-2 for kronjyderne i slutminutterne mod tjekkiske Jablonec.

Dermed står Randers fortsat med gode kort for avancement i sin Conference League-gruppe og hentede samtidig vigtige point til koefficientlisten, hvor Danmark er faldet faretruende langt ned i regnskabet.

Randers fik hentet tiltrængte point til Danmark i slutminutterne. Foto: Vit Cerny/Ritzau Scanpix

Randers' uafgjorte resultat ændrer dog ikke på det faktum, at torsdag var en kulsort aften for dansk fodbold i bestræbelserne på at spille sig op på den essentielle 15. plads i Europa.

For sammen med FCK's nederlag i Parken til PAOK, FC Midtjyllands skuffende uafgjorte i egen hule mod Røde Røde Stjerne og Brøndbys forventede nederlag i Skotland, så kommer Danmark op på en sølle pointhøst på 0.400 koefficentpoint for aftenens anstrengelser.

Til sammenligning har Norge kun Bodø/Glimt tilbage i Europa. Nordmændene smadrede Roma med 6-1 og indsamlede 0.500 koefficientpoint til Norge alene... Av!

Ekstra Bladet giver dig her overblikket over torsdagens resultater med betydning for koefficientkrigen.

Trist aften for dansk fodbold: Torsdagens resultater for Danmarks konkurrenter: 12. Serbien hentede 0.250 point: Røde Stjerne fik point i Herning, mens Partizan tabte mod Gent. Serberne er langt foran Danmark. 13. Belgien hentede 0.600 point: Gent fik fuldt udbytte, mens Brian Priskes Antwerp fik 2-2 mod Fenerbache. Endelig tabte Genk til West Ham. Også belgierne er løbet fra Danmark. 14. Schweiz hentede 0.500 point: FC Basel en sikker sejr hjemme over Nicosia. Schweiz har distanceret Danmark. 15. Kroatien hentede 0.000 point: Kroatiens eneste tilbageværende hold, Dinamo Zagreb, tabte ude til Rapid Wien. --------------------- 16. Grækenland hentede 0.500 point: PAOK slog desværre FCK i en nøglekamp, mens Olympiakos heldigvis tabte i Frankfurt. 17. Cypern hentede 0.250 point: Cypern havde en dårligere aften end Danmark, da Omonia tabte til Basel, mens Anorthosis kun formåede at få 2-2 hjemme mod Flora Talinn. 18. Tjekkiet hentede 0.200 point: Randers udligning mod Jablonec var essentiel. Både Sparta Prag og Slavia Prag tabte. 19. Tyrkiet hentede 0.600 point: Fenerbache fik 2-2 mod Antwerp, mens Galatasaray desværre hentede en flot udesejr mod Lokomotiv Moskva. 20. Norge hentede 0.500 point: Bodø/Glimt brillerede med 6-1 over Roma og hentede flere point end de fire danske hold til sammen. 21. Israel hentede 0.800 point: Maccabi Haifa slog heldigvis Slavia Prag, mens Maccabi Tel Aviv maltrakterede HJK. Dermed overhaler Israel Danmark på den korte bane. 22. Danmark hentede 0.400 point: Isoleret set er pointhøsten ikke katastrofal pga. Randers. Problemet er, at Danmark har et efterslæb, og et nederlag hjemme til FCK og en to tabte point i Herning gør ondt i det store billede. 23. Sverige hentede 0.000 point: Malmö FF er eneste tilbageværende svenske hold og er at finde i Champions League, hvor de har store vanskeligheder. Vis mere Vis mindre

Med fire hold tilbage i gruppespillet har Danmark stadig gode chancer for at samle point sammen, men hidtil har Superliga-mandskaberne ikke imponeret samlet set, og mulighederne bliver stadig færre.

FC Midtjylland fik hentet point mod Røde Stjerne, men Ulvene har nu to svære udekampe og en hjemmekamp mod Braga tilbage... Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Derudover er særligt Brøndby og FC Midtjylland pressede i deres grupper i kampen for videre avancement.

Her er den øjeblikkelige stilling: 12. Serbien 29.125 13. Belgien 28.600 14. Schweiz 27.425 15. Kroatien 24.900 -------------- 16. Grækenland 24.700 17. Cypern 24.625 18. Tjekkiet 24.600 19. Tyrkiet 24.500 20: Norge 23.750 21. Israel 23.125 22. Danmark 22.975 23. Sverige 22.625

Næste Europa-runde spilles 4. november for de fire danske kombattanter.