Kun én FCK'er dumpede i Madrid

Returkampen mod Atlético Madrid handlede kun om at undgå store, sportslige skrammer.

På trods af 0-1 nederlaget blev det også en kamp, hvor Ståle Solbakken fik et par svar, han kan bruge videre i foråret i jagten på top-6 i Superligaen.

Nordmanden fik set, at Nicolaj Thomsen har potentiale til at træde ind på FCK-mandskabet, hvor han må være en konkurrent til en af de to centrale pladser på midtbanen.

Thomsen leverede en solid indsats, lige som Stephan Andersen også fik vist, han er klar til at afløse Robin Olsen, hvis svenskeren fortsætter det ustabile niveau.

Men Ståle Solbakken fik også set, at Andrija Pavlovic er langt fra et niveau, der berettiger ham til at spille på den store, europæiske scene.

Her er vurderingen. Sådan spillede FCK-spillerne:



