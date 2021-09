Kvinder skal dømme danske holds europæiske kampe

Det bliver kvinder, der skal styre slagets gang, når FC Midtjylland og FC København torsdag spiller europæisk fodbold.

På Det Europæiske Fodboldforbunds (UEFA) hjemmeside fremgår det således, at franske Stéphanie Frappart er dommer i FC Midtjyllands møde på udebane med portugisiske Braga.

I Parken bliver det Kateryna Monzul fra Ukraine, der er dommer, når FC København tager imod Lincoln Red Imps fra Gibraltar.

37-årige Frappart har været fast dommer i den franske Ligue 1 siden 2019.

Hun har flere gange skrevet historie på den internationale scene. I august 2019 blev hun den første kvinde til at dømme en europæisk Super Cup-kamp for mænd. Hun passede fløjten i opgøret mellem Liverpool og Chelsea.

Frappart har tidligere dømt fire Europa League-kampe. I december sidste år blev hun den første kvinde til at dømme en Champions League-kamp. I marts i år blev hun den første kvinde til at dømme en VM-kvalifikationskamp for herrelandshold.

Kateryna Monzul har knap så meget europæisk erfaring, men har dømt kampe i den bedste ukrainske række siden 2016. Den 40-årige ukrainer har tidligere dømt en enkelt Europa League-kamp, ligesom det også er blevet til én Nations League-kamp.

Det er for begge dommeres vedkommende første gang, de skal dømme en herrekamp, hvor et dansk hold er involveret.

Brøndby og Randers skal også spille europæiske kampe torsdag. De forsvarende danske mestres møde med Lyon i Europa League dømmes af østrigske Harald Lechner, mens kronjydernes kamp mod rumænske Cluj vil blive styret af Davide Massa fra Italien.