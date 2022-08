Lægger sig fladt ned: - Undskyld

I 68 minutter så det fornuftigt ud.

Silkeborg havde godt nok kun skabt én rigtig stor chance, som Nicklas Helenius brændte, men så gik det galt.

André Calisir fik direkte rødt kort. HJK Helsinkis Malik Abubakari tog et træk i dybden, der ikke var mod mål, og Calisir kom for sent i duellen.

Silkeborg-stopperen havde gult i forvejen, så hvis det blot var blevet til gult, var han alligevel røget ud. Helsinki fik momentum og vandt 1-0.

'Sæt dig ned'

Armeneren gav efterfølgende holdkammeraterne en besked i omklædningsrummet.

- Jeg sagde undskyld for at sætte dem i denne her situation, men vi er et hold, og det er, hvad der sker i fodbold, siger André Calisir kort efter opgøret til Ekstra Bladet.

- Hvad sagde de så?

- De sagde: 'sæt dig ned. Det er ikke din fejl'. Meget gode holdkammerater, siger Calisir, der trods alt har overskud til et smil.

- Jeg skulle havde gjort det bedre i første omgang og ikke ladet ham komme én mod én. Det var problemet. Jeg kunne have forhindret, at det skete, hvis jeg havde været i en bedre position.

- Jeg følte, at jeg var først på bolden, men det ændrer ikke noget.

- Jeg kan ikke give dommeren skylden. Han gør sit job.

Silkeborg skal vende 0-1 til samlet sejr om en uge. Foto: Kimmo Brandt/Ritzau Scanpix

Holdkammerat Nicklas Helenius forklarer da også, at Calisir bestemt ikke bør undskylde.

- André sagde undskyld. Det skal han ikke gøre, fordi det jo ikke er noget, han gør med vilje.

Nederlaget gør finnerne til favoritter, mener Silkeborg-angriberen.

- De har favoritrollen nu. Det er der ingen tvivl om. Jeg synes, den er 60/40 i deres favør. Jeg synes, at vi har gode chancer. Vi viste, at vi kan kontrollere kampen heroppe, siger Helenius.

Cheftræner Kent Nielsen sagde ikke noget om det røde kort til spillerne.

- Det er en del af. André var selvfølgelig enormt ærgerlig og ked af det. Det er en del af fodbold.

- Spiller han på søndag igen i Farum?

- Han spiller på søndag igen i Farum.

Efter topkampen søndag mod FC Nordsjælland venter den afgørende returkamp om en uge. Her skal Silkeborg forsøge at vende det til samlet sejr, så de kan nuppe en plads i Europa League.

