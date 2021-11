Legende: Brøndby er færdige

Fodboldtrænere har det med at være diplomatiske, når de skal bedømme modstanderne.

Men Rangers-manager Steven Gerrard havde ikke behov for at pakke noget som helst ind, da han blev bedst om at vurdere Brøndbys muligheder for at gå videre fra Europa League-gruppen.

- Jeg ser ikke Brøndby gå videre fra den her gruppe, fordi de andre mandskaber simpelthen er stærkere, sagde han på pressemødet efter 1-1 opgøret mellem Brøndby og Rangers.

Steven Gerrard har været i kontakt med sin tidligere danske holdkammerat Daniel Agger før opgøret, hvor Agger havde advaret ham mod atmosfæren på Brøndby Stadion.

Steven Gerrard var ikke tilfreds med spillet før pausen. Han kunne dog glæde sig over en udligning efter pausen. Foto: Lars Poulsen.

Mens Liverpool-legenden ikke giver Brøndby nogen som helst chancer for at gå videre til foråret, så var han til gengæld imponeret over stemningen og atmosfæren på Brøndby Stadion.

- Stemningen var fantastisk, og Brøndby var bedre på hjemmebane end på Ibrox, sagde Steven Gerrard, der var skuffet over sine spilleres præstation før pausen.

Til gengæld var han glad for udligningen og spillet efter de skotske udskiftninger, hvor Rangers dominerede.

- Nu kan vi glæde os til næste kamp mod Sparta Prag, hvor der bliver udsolgt på Ibrox, siger Steven Gerrard.

