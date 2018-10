Leipzig uden Poulsen slår Mike Jensen og Rosenborg

RB Leipzig tog torsdag holdets første sejr i Europa League, da tyskerne uden den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen på banen slog Rosenborg 3-1.

Nordmændene, der havde Mike Jensen med fra start, har dermed stadig deres første point til gode i turneringen, efter at det også blev til et nederlag i holdets første kamp mod Celtic.

Nicklas Bendtner er i øjeblikket ukampdygtig med en skade og var derfor ikke en del af Rosenborgs trup torsdag.

Tyskernes Jean-Kévin Augustin åbnede scoringen efter 12 minutter, da han efter en flot nedtagning i feltet lagde bolden til rette ved sin venstre fod og sparkede den i kassen.

Ti minutter efter pausen gjorde Ibrahima Konate det til 2-0 ved at sparke en returbold i mål efter et hjørnespark.

Med en halv time tilbage af kampen var det så Matheus Cunhas tur til at komme på måltavlen for RB Leipzig. Efter flot kombinationsspil hamrede brasilianeren bolden op i hjørnet og gjorde det til 3-0.

I det 79. minut fik Rosenborg pyntet på resultat med en scoring af Issam Jebali, der efter et effektivt norsk angreb reducerede til slutresultatet 1-3.

Med sejren ligger RB Leipzig på en delt andenplads i gruppe B med Celtic. En bedre målscore gør dog, at tyskerne ligger over skotterne.

RB Leipzigs søsterklub, Red Bull Salzburg, indtager gruppens førsteplads efter to sejre i to kampe. Østrigerne vandt torsdag 3-1 over Celtic.

Matteo Guendouzi kom på tavlen for The Gunners. Foto: AP

Premier League-klubben Arsenal var også i aktion i torsdagens tidlige kampe i Europa League. Her blev det til en sikker sejr på 3-0 over Qarabag fra Aserbajdjan.

Sokratis, Emile Smith-Rowe og Matteo Guendouzi stod for englændernes mål.

Den italienske traditionsklub AC Milan spillede ligeledes torsdag og vandt med 3-1 over græske Olympiakos. Milaneserne var bagud med 25 minutter tilbage af kampen, men fik med en god slutfase sikret sig sejren.

