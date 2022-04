Lindstrøm hyldes efter Barcelona-brag

En god præstation og topkarakterer.

Jesper Lindstrøm var mere end synlig, da han sammen med resten af Eintracht Frankfurt-mandskabet sendte de spanske giganter fra FC Barcelona ud i Europa League-mørket.

Sky Sports Germany har givet danskeren topkarakter efter kampen, hvor han fremtvang et straffespark og flere gange snød Barcelonas Jordi Alba i de 81 minutter, danskeren var på banen.

Efter kampen var offensivspilleren ikke overraskende svært tilfreds med holdets præstation, men selv havde han ros til de mange tusinde Frankfurt-fans, der havde taget turen til Barcelona.

- Det var helt sindssygt at komme ud til opvarmning, hvor Barcelonas spillere kom ud og blev piftet af. Det var, som om det var på Deutsche Bank Park. Jeg har ikke ord – det er sindssygt at spille for den her klub, sagde Lindstrøm efter kampen til TV 2.

Frankfurt-spillerne fejrer sejren med de mange fans. Foto: Albert Gea/Reuters

Den tidligere Brøndby-darling var sammen med resten af Frankfurt-offensiven en konstant trussel mod Barcelona-målet, og det er heller ikke gået ubemærket hen på Twitter, hvor danskeren hyldes.

'Jesper Lindstrøm - Husk navnet' og 'Jesper Lindstrøm er så fucking god' er en ordlyd, man eksempelvis støder på.

Eintracht Frankfurt mangler nu kun at slå West Ham ud, før de kan se sig selv stå i en Europa League-finale.

I det andet semifinale-opgør mødes RB Leipzig og Brøndbys gruppemodstandere fra Rangers.

