Lindstrøm stråler i chok-triumf: Nedlægger FC Barcelona

Eintracht Frankfurt stod torsdag aften for en gedigen sensation i Europa League, da det tyske mandskab ekspederede FC Barcelona ud af turneringen.

Catalonierne havde ellers fordel af hjemmebane, men det rørte ikke gæsterne, der allerede havde vist tænder i det forudgående opgør på tysk græs, hvor holdene spillede 1-1.

Denne gang tog udeholdet hele stikket og sejrede med 3-2 efter en fantastisk indsats, hvor danske Jesper Lindstrøm var en af hovedarkitekterne bag triumfen.

Den tidligere Brøndby-spiller var en evig kilde til uro og viste sig allerede frem et par minutter inde i dysten ved at fremtvinge det straffespark, som tyskerne bragte sig foran på ved Filip Kostic.

Filip Kostic kom på tavlen to gange. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Serberen var sikkerheden selv fra pletten, og det blev ikke sidste gang, at den målfarlige kantspiller viste sig frem i skarpretterens rolle.

Kostic noterede sig således også for træfferen til 3-0 midtvejs i anden halvleg. På det tidspunkt var FC Barcelona allerede kørt af sporet, og defensiven sejlede konstant.

Men Frankfurt udnyttede ikke kun fejl. De viste også klassen selv. Tag bare Rafael Borres eventyrlige hug fra distancen, der inden sidebyttet havde sørget for en overraskende pauseføring på to mål.

Det lignede længe en ydmygelse af storfavoritterne, men værterne fik mod slutningen reddet bare en brøkdel af æren.

FC Barcelona kastede alt frem, og efter et tungt vedvarende pres gav satsningen bonus i tillægstiden.

Her reducerede Xavís udvalgte to gange. Først bankede Sergio Busquets læderet forbi en stærkt spillende Kevin Trapp i Frankfurt-målet, inden Memphis Depay sendte et straffespark i nettet i det døende sekund.

Eric Garcia og de øvrige FC Barcelona-spillere havde svært ved at styre Jesper Lindstrøm. Foto: Gene Lluis/Ritzau Scanpix

På det tidspunkt var deadline for et comeback nemlig overskredet, og favoritterne nåede ikke at få en forlængelse af dysten ud af anstrengelserne.

For Jesper Lindstrøm og co. er der til gengæld mere europæisk bold i vente.

Den formstærke dansker kan efter en stor indsats se frem til en Europa League-semifinale mod West Ham, der slog franske Lyon ud.

Først akt af det opgør spilles torsdag 28. april, mens der er returkamp ugen efter.