LIVE: Vanvittige scener foran Parken

Følg udviklingen LIVE længere nede!

PARKEN (Ekstra Bladet): Det koger på Østerbro i København. Omkring 500 fans har startet en mindre fest, hvor der er fyret røgbomber, romerlys og kanonslag af i mængder, så det minder om en heftig nytårsaften.

- Det er et inferno af røg og fyrværkeri. Det er fuldstændig vanvittigt og helt lig sydlandske tilstande, melder Ekstra Bladets reporter, der er på vej ind i Parken.

FCK-tilhængerne varmer op til en kamp, de ikke må se for UEFA, der holder fast i, at Parken skal være tømt, når FC København kl. 18.55 møder Istanbul Basaksehir i Europa Leagues ottendedelsfinale.

Der er selvfølgelig også en lille hilsen til det europæiske fodboldforbund. FCK’s fans raser over, at de er spærret fra at se kampen live, når det første opgør i Istanbul blev overværet af tilskuere lige i starten af corona-nedlukningerne verden over.

’No fair play – no respect’ står der på et stort hvidt banner, som tilhængerne har luftet foran Parken.

I røg og damp for København. Foto: Lars Poulsen

Ca. 17.15 kom FCK’s spillerbus kørende ad Øster Allé forbi de mange tilhængere, der ud over bombardementet med fyrværkeri også har klappet højlydt og taktfast op mod Ståle Solbakken og hans spillere.

Der er tale om moralsk opbakning før en kamp, der kan redde FCK’s sæson. Københavnerne tabte 1-0 i Istanbul i marts og kan med en samlet sejr se frem til en kvartfinale mod selveste Manchester United.

Alt er trods bulder og brag foregået i god ro – sådan relativt… - og orden. Det er en positiv manifestation, der udspiller sig foran Parken, og de tilstedeværende politibetjente har kunnet holdet sig i baggrunden uden at skulle gribe ind.

Det er en fest. Den skal helst fortsætte et par timere længere…

Følg udviklingen LIVE her:

LIVE

Se også: Ballade i nat: Hotel chikaneret af fodboldfans

Se også: Stor FCK-frustration: Han har ikke power

Se også: Ståle røber 'meget seriøse' tilbud