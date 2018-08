Luftvåben slog til: FCM klar til nordisk mestermøde

HERNING (Ekstra Bladet): Det var ikke prangende, men FC Midtjylland er klar til playoff-runden i Europa League, hvor Malmö FF venter i et nordisk mestermøde.

Det står klart, efter de danske mestre hjemme slog The New Saints fra Wales med 3-1 - takket være indskiftede Simon Okosun, der med to mål var med til at sikre en samlet sejr på 5-1 til midtjyderne.

De danske mestre indledte dog ikke opgøret i Herning med det tryk, man kunne forvente mod de walisiske miniputter, men efter blot et kvarters spil viste Mayron George forskellen på FCM og TNS.

Costaricaneren modtog en bold i dybden fra Kian Hansen og dansede forbi et par walisere med en krops- og en skudfinte. Slutteligt satte angriberen føringen ind i det lange hjørne uden chance for Paul Harrison.

Så skulle man tro, midtjyderne havde lukket opgøret med en samlet 3-0 føring, men sådan en europæisk aften var det ikke i Herning. Tværtimod var det en af de ringeste halvlege, midtjyderne nogensinde har leveret internationalt.

Fire minutter efter føringsmålet svarede TNS igen, da Kian Hansen clearede et indlæg 10 meter op i luften i feltet. Ingen FCM-spillere orkede at gå til den anden gang, og så tog Aaron Edwards chancen og flugtede på ydersiden af stolpen. Så var danskerne advaret.

Men advarslen blev tydeligvis ikke taget til efterretning, for bare to minutter senere mistede Zsolt Korcsmar bolden midt på egen banehalvdel. Ungareren havde slet ikke blik for det pres, der kom i ryggen på ham, og den nonchalant boldbehandling gav en friløber til Dean Ebbe, der udplacerede Jesper Hansen.

Det var alt andet end imponerende, da waliserne fik lov til at udligne. Foto: Claus Fisker

En mindre skandale, at waliserne var helt med i kampen og fuldt ud på højde med FC Midtjylland. Men det var faktum - ikke mindst på grund af kontinuerlige usikkerhedsmomenter hos både Rasmus Nicolaisen og Zsolt Korcsmar. Både før og efter fadæsen ved udligningen.

Værterne genoprettede heldigvis verdensordnen fra begyndelsen af anden halvleg, da forskellen mellem de to mandskaber blev mere og mere tydelig som stadion uret tikkede. Særligt på dødbolde begyndte ulvene at bide fra sig.

Forløsningen kom efter en god time, da Simon Okosun satte en lang, sidste tå på en voldsom trippel-chance på et hjørnespark.

Først tvang Paul Onuachu keeper Paul Harrison til en verdensklasseredning på et hovedstød, Mayron George fulgte op og ramte målmanden på stegen, inden indskiftede Okosun dukkede op og skabte en speciel blanding af øredøvende jubel og lettelsens suk på MCH Arena.

Store Simon Okosun kronede sit fantastiske indhop ti minutter før tid, da han denne gang brugte sin foretrukne våben, pandebrasken, til at sikre sejren efter et præcist indlæg fra Mads Døhr Thychosen.

Hermed var kampen lukket, og FC Midtjylland kan nu se frem til udekampen mod Malmö FF på torsdag, inden man tager imod de svenske mestre hjemme en uge senere.

Se også: FC Midtjylland fortsætter transfer-festen: Henter kendt ansigt hjem