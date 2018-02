Lurer ny sensation? Arsenals trup er 835 gange dyrere end modstanderen

Man kan på alle måder tale om Davids kamp mod Goliat, når Östersunds FK og Arsenal i aften tørner sammen i 1/16-finalen i Europa League.

Arsenal er en mastodont på verdensplan, mens Östersunds FK for bare tre år siden spillede i Sveriges næstbedste række.

Men hvor meget større er Arsenal egentlig? Helt præcis 835 gange større, har Fotbollskanalen regnet sig frem til.

Det svenske medie har kigget på, hvor meget Arsenal har betalt for den nuværende trup og sammenlignet det med, hvor meget Östersunds FK har betalt for deres.

På lommeregneren står, at London-klubben har betalt 835 gange mere end svenskerne.

- Det er meget svært at forholde sig til. Hvad Özil får i løn på et år er mere end, hvad vi omsætter for som klub,, siger Daniel Kindberg, direktør i den svenske klub, til Fotbollskanalen.

- Man kan kigge på sådanne tal meget længe, men det eneste, vi ved, er, at inde på banen er det 11 mod 11, og at alt kan ske. Det er vel derfor, vi er så fascinerede af den her sport. Tal og cifre har ingen betydning på kampdagen, siger Kindberg.

Der er kickoff mellem Östersunds FK og Arsenal i aften klokken 19.00.

