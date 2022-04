Mæhle-mysterie løst: Derfor var han ude

Det vakte undren, at Joakim Mæhle ikke var med for Atalanta mod RB Leipzig i torsdagens Europa League-brag, men der lader til at være en ganske simpel årsag til danskerens fravær.

Han er nemlig skadet.

Det skriver italienske medier, og det blev også bekræftet af Gian Piero Gasperini, cheftræner i Atalanta, ifølge Sky Sport Italia efter kampen.

- Vi må tænke på ligaen, selvom disse kampe kræver energi. Det vigtigste vil være at få spillerne klar igen. Jeg ved ikke, om Berat Djimsiti, Rafael Toloi og Joakim Mæhle vil være der, svarede Atalanta-træneren på et spørgsmål om weekendens kamp mod Sassuolo.

I forbindelse med torsdagens kamp opstod der ellers mystik omkring Mæhles fravær i Atalantas trup.

TV2 SPORT, der er rettighedshaver og viser kampene i Europa League, forsøgte således at få nyheden om en skade bekræftet hos Atalanta, men den italienske klub ville ikke udtale sig om danskerens fravær.

Mens Joakim Mæhle ikke var i truppen for Atalanta, var landsholdskollegaen Yussuf Poulsen heller ikke med for RB Leipzig. Han har døjet med en skade siden Danmarks kamp mod Holland i slutningen af marts.