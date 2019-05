Magisk hattrick sender Arsenal i finalen

Arsenal sørgede for mere engelsk fodboldjubel torsdag, da klubben spillede sig i finalen i Europa League.

Det skete på bekostning af spanske Valencia og Daniel Wass, der hjemme tabte 2-4 i returopgøret i semifinalen efter et hattrick af Pierre-Emerick Aubameyang.

Dermed er Arsenal klar til finalen 29. maj i Baku med en samlet 7-3-sejr. Her vil en finalesejr sikre Arsenal en billet til Champions League.

Arsenal var senest i en europæisk finale i 2006, da klubben i Champions League tabte til FC Barcelona.

Arsenals seneste europæiske triumf var i 1994, da klubben vandt Europa Cuppen for pokalvindere, men Arsenal har tabt sine seneste tre finaler.

Før nederlaget til Barcelona i 2006 tabte Arsenal finalen i Europa Cuppen for pokalvindere i 1995 og senere Uefa Cup-finalen i 2000.

Kampen eksploderede efter ti minutters spil.

Rodrigo Moreno Machado fandt Kévin Gameiro, der sendte bolden i mål og Valencia foran 1-0 efter 11 minutter.

Kort efter hamrede Rodrigo efter et oplæg fra Daniel Wass bolden mod Arsenals mål, og den var meget tæt på at stryge i nettet.

Det gjorde den ikke, og kort efter slog Arsenal til. Efter et langt udspark fra keeper Peter Cech endte holden hos Aubameyang, der usvigeligt sikkert bankede den i mål til 1-1.

Dermed skulle Valencia score to gange for at udligne Arsenals samlede føring.

Det bølgede frem og tilbage i første halvleg, hvor Valencia kom til de største chancer, men 1-1 holdt til pausen.

Valencia var tvunget til at satse fremad banen og jagte mål, men det hele blev ødelagt efter et dumt boldtab fem minutter inde i anden halvleg.

Valencias Daniel Parejo mistede bolden, og Arsenal var hurtig i en omstilling. Bolden endte hos Alexandre Lacazette, der drejede rundt i feltet og hamrede bolden i mål til 2-1-føring til gæsterne.

Bagud 2-5 samlet skulle Valencia derfor score fire gange i resten af halvlegen for at avancere. Den første scoring kom efter en lille time. Daniel Wass afleverede smart skråt tilbage til Rodrigo, som afsluttede, og via Gameiro gik bolden i mål til 2-2.

Se også: Er det 'Zankas' chance? Tidligere boss scorer topjob

Se også: Vildt comeback smadrer Superliga-drøm

Se også: Brøndby-spiller forventes ude i et år

Sådan har Klopp forvandlet Liverpool

Superligaen Indefra: Komet kan gå i Laudrups fodspor