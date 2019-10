Malmö FF slår Lugano og ånder FCK i nakken

Malmö FF hentede torsdag holdets første sejr i Europa League, hvor svenskerne lægger pres på FC København og Dynamo Kiev.

På hjemmebane vandt Malmö med tre danskere i startopstillingen med 2-1 over schweiziske FC Lugano.

Gæsterne begik et klodset straffespark efter godt ti minutter, og så kunne Jo Inge Berget bringe værterne foran.

Søren Rieks var ophavsmand til 2-0-scoringen efter en halv time, da danskerens skud fra distancen blev dirigeret i mål af Guillermo Molins med en let berøring.

Efter pausen fik Lugano reduceret, da svenske Alexander Gerndt scorede til 1-2.

Ud over Rieks havde Malmö Lasse Nielsen og Jonas Knudsen i startopstillingen, mens Anders Christiansen var ude med en skade.

Med sejren har Malmö fire point halvvejs i gruppespillet. Om to uger skal svenskerne en tur til Schweiz.

Gruppe B føres an af FCK og Dynamo Kiev med hver fem point, efter at de to hold torsdag spillede 1-1 i Ukraines hovedstad.

I gruppe D er Mike Jensen og Rosenborg godt i gang med at spille sig ud af turneringen.

Torsdag tabte Rosenborg for tredje gang i træk, da nordmændene på udebane blev slået med 1-0 af portugisiske Sporting. Gruppen toppes af PSV Eindhoven med syv point foran Sporting med seks. Rosenborg har nul.

I gruppe F holder Arsenal og Eintracht Frankfurt kursen mod forårets knockoutkampe.

Arsenal vandt 3-2 hjemme mod portugisiske Guimaraes, der var foran to gange. Nicolas Pepe blev matchvinder med to scoringer i slutfasen for de engelske værter.

Arsenal topper gruppen med ni point foran Frankfurt, der har tre point færre efter en 2-1-sejr hjemme over Standard Liege.

Se også: Kæmpe resultat i Kiev

Se også: FCK-fans angrebet med sten

Se også: United henter tre point i Beograd