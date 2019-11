Manchester United leger sig videre i Europa League

Manchester United kan begynde at forberede sig på at spille europæiske knockoutkampe efter nytår.

Torsdag var der oprejsning til Ole Gunnar Solskjærs pressede mandskab, som på Old Trafford vandt 3-0 over Partizan Beograd i Europa League.

Med den overbevisende sejr er Manchester United allerede videre til turneringens knockoutfase inden de sidste to spillerunder i gruppespillet.

I Premier League går det knap så prangende for storklubben, der ligger nummer ti. Derfor kan Europa League vise sig at blive en endnu vigtigere turnering for United, efterhånden som sæsonen skrider frem.

Europa League-vinderen belønnes nemlig med en plads i næste sæsons Champions League-gruppespil.

Manchester United havde stort set allerede sikret avancement midtvejs i torsdagens kamp.

Først snørede Mason Greenwood både en forsvarsspiller og målmanden med et godt træk og en klog afslutning i feltet, og efter 33 minutter fordoblede Anthony Martial føringen, med et par hurtige driblinger og en lang tå.

Franskmanden kunne såmænd have scoret endnu en gang før pausetid, men misbrugte en kæmpe chance.

3-0 skulle det blive alligevel. Fire minutter efter pausen tordnede Marcus Rashford bolden op i nettaget efter et oplæg fra Ashley Young.

Derfra blev kampen lidt af en spareøvelse for United, der ubesværet kørte sejren hjem.

Nu er det op til Partizan og hollandske AZ Alkmaar at kæmpe om gruppens anden billet til 16.-delsfinalerne. Alkmaar er efter torsdagens 5-0-sejr ude over Astana i den bedste position. Hollænderne har otte point mod serbernes fire. Astana har nul.

Jess Thorups Gent-mandskab er også tæt på at sikre avancement efter en 3-1-sejr ude over Wolfsburg.

Med et sejrsmål i tillægstidens femte minut tog Bundesligaens førerhold, Borussia Mönchengladbach, fusen på AS Roma. Gladbach vandt 2-1, og er nu forbi Roma i gruppe J, som føres af Basaksehir.

