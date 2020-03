Mangler støtte: Inviterer alle tyrkere til FCK-opgør

Følelsen af UEFA Cup-trofæet står stadig frisk i erindringen for cheftræner Okan Burak fra Istanbul Başakşehir.

Tilbage i år 2000 var han selv med til at løfte det for Galatasaray, da den orangerøde storklub endte med at vinde den fornemme turnering med 4-1 efter forlænget straffespark mod Arsenal.

København lagde det år ud med græs til finalen, der blev afholdt i Parken, og det mundede ud i et blodigt opgør i bogstaveligste forstand. Fans på begge sider af tribunerne tørnede sammen med mange uforudsete udgifter for værtsbyen til følge.

Cheftræner Okan Burak er fortrøstningsfuld inden mødet med FCK. Men betegner Dame N'doye som en 'udfordring'. Foto AA/ABACA.

Nu er situationen en anden. Og så alligevel: Okan Burak jagter endnu engang selvsamme trofæ dog sammen med et andet lokaltbaseret Istanbul-hold. De kronede dage med Galatasaray bød på ufortrødent fremmøde fra dedikerede fans. Det kan han ikke just prale af i dag.

- Jeg håber, at der vil komme mange til den første kamp på hjemmebane. Vi har brug for entusiasmen.

- Vi var mange til Sporting-kampen. Men kampen mod FCK er en meget vigtig kamp, og derfor inviterer jeg alle tyrkere til at dukke op. Vi er det eneste tyrkiske hold, der er med i Europa League. Vi har brug for jeres støtte, understregede den 46-årige cheftræner ifølge det tyrkiske medie Fotomaç.

Støtten udadtil ser større ud, end den reelt er. På Facebook har klubben omtrent 97.000 Synes godt om-tilkendegivelser. FCK har 226.000. Til sammenligning bor der 16 mio. i Istanbul. En slags omvendt proportional, om man vil.

Herligt møde

Alligevel indrømmer Okan Burak, at han ikke kender nok til FCK, men siger i samme ombæring, at Dame N'doye, der tidligere har gjort karriere for Trabzonspor, kan blive en udfordring for hans hold.

- Det er meget vigtigt, at vi laver nogle mål i den første kamp. Jeg tror, ​at hvis vi spiller fodbold, ligesom vi gjorde imod Sporting, vil muligheden for at avancere til kvartifinalen være stor.

- Alle hold er jo gode i Europa League. Men der var også stærkere modstandere, som vi kunne risikere at trække. Jeg tror egentlig, at det bliver et herligt møde mellem de to hold (red. Istanbul Başakşehir og FCK), der vil ende i en god kamp.

Adspurgt om returkampen på udebane i Parken får den tidligere tyrkiske landsholdsspiller til at blive ekstra nostalgisk.

- Det er altid lidt af et mirakel, når tyrkiske klubber vinder trofæer i Europa. Det var det også for mig tilbage i 2000 med Galatasaray. Lige nu kan det ske igen med Istanbul Başakşehir, som er den eneste tyrkiske repræsentant. At være i spidsen for det her hold, er jeg stolt af, fortæller Okan Burak.

Medipol Başakşehir, som klubben hedder på tyrkisk, har tætte bånd til Recep Erdogans regering og hans parti, AKP.

Medipol refererer til et familieejede dynasti, der er en kæde bestående af universiteter og hospitaler. Det er også herfra, at klubben nyder stor økonomisk opbakning.

Torsdag 12. marts skal FCK møde Istanbul Başakşehir i ottendedelsfinalen.

Istanbul Başakşehir har kendte navne som Gael Clichy, Robinho og Demba Ba i truppen, og holdet fører den bedste tyrkiske række.

Se også: Kontroversiel FCK-modstander: Så få fans har de

Se også: Se klippet: Her tackler FCK-stjerne politimand

Se også: FCK-profil: - Vi har slået bedre hold ud