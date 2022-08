Millioner på spil: - Største i klubbens historie

Mens FC København slås for de helt store millioner i Champions League, så kæmper Silkeborg og Viborg også om store, europæiske præmiepenge på torsdag i Europa League og Conference League.

Som minimum er Silkeborg sikret omkring 25 mio. kr., og Viborg jagter det samme minimumsbeløb. Særligt for Silkeborgs vedkommende, så kan beløbet sagtens blive langt større.

- Vi er vant til sorte tal i Silkeborg, men med udsigten til et europæisk gruppespil, så har vi udsendt en forventning om et overskud på 40-50 mio. kr., hvilket vil være det markant største overskud i klubbens historie.

- Det er endda ud fra en forventning om Conference, League siger adm. direktør i Silkeborg IF Kent Madsen og understreger, at beløbet er inklusive salget af Rasmus Carstensen, men uden yderligere forventede transferindtægter.

Kent Madsen ser frem til det største overskud i Silkeborgs historie. Bl.a. takket være det europæiske gruppespil. Foto: Ernst van Norde

Opgaven for de to, jyske klubber er dog vidt forskellig.

For mens Silkeborg over to kampe skal ekspedere HJK Helsinki fra Finland ud for at komme i Europa League, så skal Viborg forsøge at skabe et regulært mirakel ved at slå Premier League-klubben West Ham for at komme i Conference League.

Den helt store forskel er, at skulle Silkeborg snuble mod HJK Helsinki, så ryger Kent Nielsen og co. direkte ind i Conference League.

Viborg har ingen kattelem og vinker således farvel til de mange millioner euro, hvis ikke West Ham overvindes.

- Vi er ikke blevet hverken tykke eller fede af at være kommet til playoff-runden mod West Ham.

- Det er klart, at det bliver en kæmpe kamp på hjemmebane mod West Ham med match day indtægter osv., men hvis ikke vi kommer i gruppespillet, så er forventningen, at Europa-eventyret kommer cirka til at gå i nul, siger Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, og forklarer, at de mange rejseudgifter til udekampene æder indtægterne op i kvalifikationsstadiet.

Ingen revolution trods guldregn

Silkeborg IF er én af de få guldrandede forretninger i dansk fodbold, og det kommende europæiske eventyr kommer til at give bladguld på carporten hos Kent Madsen og co. på Ansvej.

Alligevel kommer de rødklædte fans ikke til at se nogen form for revolution i den måde, som klubben bliver drevet på.

- Sagt i al beskedenhed, så virker det til, at vi har gang i en god, langsigtet strategi i Silkeborg. Derfor kommer vi ikke til at hente en landsholdsspiller eller to - bare fordi vi kan. Det vil ændre hele strukturen og truppen og skabe ubalance i den strategi, som vi har sat i søen, siger Kant Madsen og uddyber.

- Vi kommer til at bruge pengene på at bygge på, ligesom vi har økonomisk rygdækning til at sige 'nej tak' til transfertilbud, som vi ikke føler, er de helt rigtige.

Kent Madsen behøver ikke forære sine stjerner væk for en slik på grund af Europa-indtægterne. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Silkeborgs modstander i Europa League-playoff er HJK Helsinki, og som læseren, med bare nogenlunde matematiske egenskaber, kan se i regnestykkerne for henholdsvis Europa League og Conference League, så er forskellen til at tage og føle på, om det bliver det ene eller andet gruppespil.

- Det giver sig selv, når man ser på garanterede præmiepenge og evt. sejrsbonusser, men jeg vil alligevel sige, at regnestykket ser noget anderledes ud for en større klub som eksempelvis FC København, siger Kent Madsen og uddyber.

- Selv om vi skulle trække Manchester United, så har vi stadig kun 8.000 siddepladser på vores stadion, hvilket begrænser billetindtægter og salg på kampdagen m.m.

- Så selv om vi oplever kæmpe Europa-interesse, så kommer vi ikke til at tjene det samme på et gruppespil, som de helt store klubber, siger Kent Madsen og pointerer, at Silkeborg har valgt at holde billetpriserne til Europa-kampene til Superliga-priser.

Highlights: Christian Sørensen var afgørende i begge mål, der sikrede Viborg sejren over Silkeborg tidligere på ugen.

Europa-penge større end årsomsætning

Jesper Fredberg og co. skal levere et mirakel mod West Ham for at få adgang til UEFA's pengetank. Arkivfoto: Joachim Ladefoged

I Viborg grinede man med det ene øje og græd med det andet, da midtjyderne blev parret med West Ham i playoff-runden.

For selv om det bliver en gigantisk oplevelse for Viborg FF at løbe ind på London stadium og stå over for Declan Rice og co., så er Premier League-stjernerne forskellen på en europæisk millionindsprøjtning på ca. 25 mio. kr. og så en sjov Europa-oplevelse, der går i nul.

- Det er først i gruppespillet, at det sådan for alvor batter noget i Conference League. Det er dyrt at chartre fly, da der stadig er covid-restriktioner osv., så vi skal slå West Ham for at det bliver rigtig sjovt at være bogholder i Viborg, siger Jesper Fredberg og fortsætter.

- Hvis vi kan lave miraklet, så er det jo rigtig stort økonomisk for Viborg. Så er vi jo oppe og tale beløb, der er større end årsomsætningen normalt, siger sportschefen.

- Man skulle tro, at kampen mod West Ham ville være en kassekamp, og vi vil da også opleve et fuldt stadion m.m. til hjemmekampen, men rent tv-mæssigt, så er det ikke et opgør, som de for alvor ser frem til i England, hvilket jo er svært at forstå, griner Jesper Fredberg.

